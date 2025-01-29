Джеррард хочет уйти с поста главного тренера «Аль-Иттифака»

Английский специалист Стивен Джеррард попросил руководство саудовского «Аль-Иттифака» отпустить его с поста главного тренера клуба.
Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, ожидается, что Джеррард покинет команду в ближайшем будущем.
Он принял решение уйти по личным причинам. Клуб с пониманием отреагировал на его просьбу и сейчас занимается подготовкой необходимых документов для его ухода.
Это не обязательно означает окончательное расставание Джеррарда с Саудовской Аравией, так как он может быть заинтересован в участии в развитии местного футбола.