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Джеррард хочет уйти с поста главного тренера «Аль-Иттифака»

сегодня, 20:11

Английский специалист Стивен Джеррард попросил руководство саудовского «Аль-Иттифака» отпустить его с поста главного тренера клуба.

Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, ожидается, что Джеррард покинет команду в ближайшем будущем.

Он принял решение уйти по личным причинам. Клуб с пониманием отреагировал на его просьбу и сейчас занимается подготовкой необходимых документов для его ухода.

Это не обязательно означает окончательное расставание Джеррарда с Саудовской Аравией, так как он может быть заинтересован в участии в развитии местного футбола.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 21:18
Не успел Неймар вещи собрать, как Джерард собрался уходить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:56
)))
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:22
А его принудили, в ноябре еще призывали уйти.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:18
Наверное для этого у него веские причины
Гость
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