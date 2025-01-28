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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 17:16

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Боруссию» Дортмунд.

Немецкий клуб готов подписать контракт со специалистом сейчас, но вариант с приглашением рулевого летом также рассматривается.

Рангник уже встретился с руководителями «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке и Ларсом Риккеном. Скорее всего, тренер отклонит предложение дортмундцев.

Другим вариантом является Нико Ковач, специалист хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на один или два года.

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26 января
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 20:14
Дружище, еще раз, рад Вас видеть!!!
Этого человека не знаю, поэтому и обсуждать его кандидатуру не могу, при всём желании. Я ведь не специалист по немецкому футболу, и особо, никогда им не интересовался. Это только несколько раз, я серьезно включался в Бундес- когда здесь работали Гвард и Анчи, ну и конечно, в прошлом сезоне, когда Баварию возлавил Тухель. Увы, Рафа, некомпетентен я в Вашем вопросе, не хочу позориться))). Но всецело Вам доверяю, как и всегда!!!)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:41
Здравствуйте Виктор!
А как же Хазенхюттль, вроде он и поднял Лейпциг в топы Бундеслиги. Хазенхюттль еще называл себя альпийским Клоппом ))) Помнится Хазенхюттль с Лейпцигом разобрал Наполи Сарри в ЛЕ.
happy 50
happy 50
сегодня в 19:37
Рангник идеальный вариант. Немец,любит порядок и дисциплину. Толковый специалист. То , что сейчас нужно дортмундцам.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 18:24
Правильно Вам кажется, поддерживаю!!!)))
Вещий
Вещий
сегодня в 17:54
Ну лучше Ральфа чем Нико.... как мне кажется.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 17:53
Если уж доверили Шахину, то почему не попробовать Ройса? Он всю кухню клуба знает как свои пять пальцев.
До конца сезона хотя бы в качестве и. о..
Capral
Capral
сегодня в 17:50
Ковача не брать, ни при каких условиях- худший вариант!!! Вспоминаю, как он убивал Баварию, а если сейчас примет Дортмунд- то и вовсе катастрофа. После турка взять Ковача- труба клубу...
Рангник, да, всегда мне нравился, еще со времен его работы в Лейпциге. Никогда не забуду, как он разложил Зенит в ЛЧ!!! Чем-то, этот тренер напоминает ушедшего Терзича, тоже- дисциплина превыше всего, ясный взгляд на футбол, но, чуть более творческий подход, без, до предела закручивания гаек, как у Терзича, и не такой прагматичный.

Но вот, в этой статье- ничего не сказано, ни про Ковача, ни про Рангника...
"Nächstes Personal-Beben steht offenbar bevor."
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:45
А вот чего не пойти ва-банк и не спросить Клоппа: мол, отец, выручай пож-ста! За спрос ведь не бьют...
матос
матос
сегодня в 17:28
Ковач для Шмелей так себе вариантик , слабенький тренер.
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