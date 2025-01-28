Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Боруссию» Дортмунд.
Немецкий клуб готов подписать контракт со специалистом сейчас, но вариант с приглашением рулевого летом также рассматривается.
Рангник уже встретился с руководителями «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке и Ларсом Риккеном. Скорее всего, тренер отклонит предложение дортмундцев.
Другим вариантом является Нико Ковач, специалист хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на один или два года.
Рангник, да, всегда мне нравился, еще со времен его работы в Лейпциге. Никогда не забуду, как он разложил Зенит в ЛЧ!!! Чем-то, этот тренер напоминает ушедшего Терзича, тоже- дисциплина превыше всего, ясный взгляд на футбол, но, чуть более творческий подход, без, до предела закручивания гаек, как у Терзича, и не такой прагматичный.
Но вот, в этой статье- ничего не сказано, ни про Ковача, ни про Рангника...
"Nächstes Personal-Beben steht offenbar bevor."
Рангник, да, всегда мне нравился, еще со времен его работы в Лейпциге. Никогда не забуду, как он разложил Зенит в ЛЧ!!! Чем-то, этот тренер напоминает ушедшего Терзича, тоже- дисциплина превыше всего, ясный взгляд на футбол, но, чуть более творческий подход, без, до предела закручивания гаек, как у Терзича, и не такой прагматичный.
Но вот, в этой статье- ничего не сказано, ни про Ковача, ни про Рангника...
"Nächstes Personal-Beben steht offenbar bevor."
А как же Хазенхюттль, вроде он и поднял Лейпциг в топы Бундеслиги. Хазенхюттль еще называл себя альпийским Клоппом ))) Помнится Хазенхюттль с Лейпцигом разобрал Наполи Сарри в ЛЕ.
А как же Хазенхюттль, вроде он и поднял Лейпциг в топы Бундеслиги. Хазенхюттль еще называл себя альпийским Клоппом ))) Помнится Хазенхюттль с Лейпцигом разобрал Наполи Сарри в ЛЕ.