Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

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сегодня, 17:16

Главный тренер сборной Австрии может возглавить «Боруссию» Дортмунд.

Немецкий клуб готов подписать контракт со специалистом сейчас, но вариант с приглашением рулевого летом также рассматривается.

Рангник уже встретился с руководителями «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке и Ларсом Риккеном. Скорее всего, тренер отклонит предложение дортмундцев.

Другим вариантом является Нико Ковач, специалист хотел бы подписать контракт до конца сезона с опцией продления на один или два года.