Алаев: «С оптимизмом смотрю на наше возвращение в еврокубки»

Президент РПЛ дал комментарий касательно возможного возвращения российских команд в еврокубки.

Готовы ли наши клубы к возвращению в еврокубки? Это покажут только результаты матчей. Сегодня Зоран Дакович (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА — прим. ред.) говорил, что сербы были отстранены от международных турниров на четыре года, а в себя приходили порядка десяти лет.

Понятно, что сейчас время и интенсивность футбола другие, но время на возвращение рейтинга и привыкание к другой интенсивности все равно уйдет. Сказать, что мы вернемся и сразу будем в порядке, нельзя.

Я с оптимизмом смотрю на наше возвращение. Вижу, как клубы ведут планомерную работу. У меня нет опасений по тому, что мы вернемся в еврокубки и начнем проигрывать. Но я абсолютно уверен, что наши клубы по возвращении в еврокубки быстро адаптируются и вернутся на те позиции, на которых мы были. Сколько времени это займет, я не знаю.