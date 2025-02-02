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Алаев: «С оптимизмом смотрю на наше возвращение в еврокубки»

вчера, 17:11

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий касательно возможного возвращения российских команд в еврокубки.

Готовы ли наши клубы к возвращению в еврокубки? Это покажут только результаты матчей. Сегодня Зоран Дакович (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА — прим. ред.) говорил, что сербы были отстранены от международных турниров на четыре года, а в себя приходили порядка десяти лет.

Понятно, что сейчас время и интенсивность футбола другие, но время на возвращение рейтинга и привыкание к другой интенсивности все равно уйдет. Сказать, что мы вернемся и сразу будем в порядке, нельзя.

Я с оптимизмом смотрю на наше возвращение. Вижу, как клубы ведут планомерную работу. У меня нет опасений по тому, что мы вернемся в еврокубки и начнем проигрывать. Но я абсолютно уверен, что наши клубы по возвращении в еврокубки быстро адаптируются и вернутся на те позиции, на которых мы были. Сколько времени это займет, я не знаю.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:52
Из пустого в порожнее, из порожнего - в пустое. Самим - то не надоело ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:04
Алаев, от тебя ничего не зависит, так что не привлекай к себе внимание, не отсвечивай. Хватит демонстрировать бурную деятельность. Лучше подумай, почему талантливые российские футболисты не востребованы в наших клубах. Почему ставка делается гастарбайтеров и почему их цена такая высокая?
112910415
112910415
вчера в 17:51
оптимизм уместен, как ни когда ! )
Asper
Asper
вчера в 17:39
Да мы вообще-то сезона три ДО бана были сильно не в порядке
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Не скоро, не скоро...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:27
"клубы по возвращении в еврокубки быстро адаптируются и вернутся на те позиции, на которых мы были.."
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Раньше были четвёртые места в группах лч, а сейчас будет место где-то рядом с Црвеной)
Capral
Capral
вчера в 17:27
Так говорит, как-будто уже определена дата возвращения и осталось только достойно подговиться. И вот эти люди руководят отечественным футболом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:25
У них там с этими перевыборами вообще "кукуха поехала"...)
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