У лидера «Манчестер Сити» истекает контракт. Претенденты – клуб Моуриньо и новичок МЛС

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вчера, 17:31

Есть и другие варианты.

Гвардиола понимает проблему, «горожане» готовы искать замену

В том, что в 1/16 финала ЛЧ удастся пройти «Реал», нет никакой уверенности – «Ман Сити» и близко не является сейчас образцом надёжности. В конце 2024 года «небесно-голубым» удалось переломить тотальный спад – и в итоге команда в шести турах к ряду набирала очки. При этом по содержанию было ясно – «горожан» продолжает трясти.

Гвардиола понимает корень проблем – и открыто высказывается:

У нас возрастная команда. Кевину Де Брюйне 33 года, Илкаю Гюндогану – 33. Еще Матео Ковачич. У нас нет замены им, поэтому они получают много игрового времени. Поэтому мы очень благодарны за те старания, которые прикладывают Гюндоган, Ковачич и, конечно, Кевин. Но мне немного страшно играть матчи против «Ньюкасла», «Ливерпуля», «Арсенала», «Астон Виллы», «Брайтона» – они намного лучше нас.

К этому моменту вопрос возраста лидеров стал критически важным – костяк «горожан» уже не тянет привычные нагрузки, команда пошла на спад. При этом нет достаточной глубины скамейки, чтобы дозировать нагрузку и растянуть прайм лидеров хоть ненадолго.

В клубе тоже объективно оценивают состояние команды. Поэтому сообщалось, что зимой «горожане» готовы вложиться в трансферы.

Уже взяли Гонсалеса, в планах – лидеры «Байера»

Помимо того, о чём сказано выше, есть проблема травматичности – до конца сезона выбыл Родри. Так что центр поля страдает наиболее сильно. В зимнее трансферное окно «небесно-голубые» собирались найти временную замену испанскому опорнику. В качестве кандидатов рассматривались Бруно Гимарайнс (лидер «Ньюкасла»), Мартин Субименди (ведущий завбек «Сосьедада»). При этом было ясно, что выдернуть системообразующих игроков из их команд будет запредельно тяжело – баски и «сороки» ожидаемо выставили заоблачные ценники. «Сити» переключился.

В последние дни трансферного окна разворачивались торги с «Порту» по воспитаннику «Барсы» Нико Гонсалесу. В контракте полузащитника были прописаны отступные в 60 млн евро – «Сити» же хотел договориться на 40 миллионов. Португальцы упёрлись, так что после нескольких попыток пришлось пойти на их условия. В перспективе Нико должен добавить «горожанам» вариативности в центре поля.

Кроме того, «Сити» приступил к поиску альтернативы для стареющего Де Брюйне. Бельгийцу уже 33 года, его сверстник Кайл Уокер этой зимой уже покинул клуб и перебрался в «Милан» на правах аренды. Скоро, возможно, наступит очередь Кевина. По последним данным, вместо двух возрастных лидеров хотят подписать Фримпонга и Вирца из «Байера».

Приоритет – остаться в клубе

Это не так просто представить – но вариант возможен. Всё же полузащитник давно играет за «Сити», клуб периода Гвардиолы ассоциируется в первую очередь с бельгийцем. Он был лидером с самого первого сезона – так что заслужил задержаться в команде. Вопрос – в соотношении цена-качество. Действующий контракт истекает летом, по нему Кевин зарабатывает 400 тысяч фунтов в неделю (одна из самых высоких зарплат в лиге). При этом сейчас Де Брюйне не окупает этих затрат – результативность футболиста снижается, с возрастом тяжелее конкурировать в такой интенсивной лиге.

Сейчас в «Сити» начинается активная перестройка – неопытной молодёжи будет немало. В таких условиях позарез нужно иметь в составе дядьку-наставника, который будет следить за взаимопониманием, атмосферой в раздевалке. Плюс если снять большую часть нагрузки с Де Брюйне, на небольших игровых отрезках он будет полезен. Чтобы реализовать такой вариант, нужно согласиться на снижение зарплаты – это будет справедливо.

«Горожане» готовы оставить бельгийца в структуре

В клубе не хотят отпускать своего лидера за пределы холдинга. Пусть в топ-клубе АПЛ от Кевина уже не так много пользы, в более скромных чемпионатах у City Football Group тоже есть команды – и там Де Брюйне окажется в разы полезнее.

По последним данным, «горожане» готовы предложить возрастному полузащитнику контракт с одним из клубов холдинга, чтобы продолжить сотрудничество. Компания является основным владельцем «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Мумбаи Сити», «Ломмела», «Палермо», «Баия», а также имеют свою долю в «Жироне», «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Йокогаме Ф. Маринос».

Сам футболист предпочитает переезд в МЛС . Отмечается, что на него также претендуют клубы Саудовской Аравии, но супруга игрока не хочет воспитывать детей на Ближнем Востоке. Помимо клубов City Football Group из этого чемпионата на полузащитника претендует «Сан-Диего» – этот клуб дебютирует в МЛС в 2025 году.

Турки наготове

Чемпионат Турции – одно из лучших мест для футбольной пенсии. Прямо сейчас там играют Мауро Икарди, Миши Батшуайи, Эдин Джеко, Кшиштоф Пёнтек, Душан Тадич, Виктор Осимхен. В такой компании было бы довольно интересно – тем более есть возможность играть в еврокубках. Наиболее активно бельгийским полузащитником интересовался «Фенербахче». В стамбульском клубе собралась звёздная компания: Джеко, Тадич, Костич, Ливакович, а тренирует команду Жозе Моуриньо.

«Фенербахче» хочет видеть хавбека в своих рядах. Трансфер планировали на зимнее окно – но теперь готов дождаться лета, когда у Кевина истечёт срок контракта. Главное – поймать момент и сыграть на опережение, чтобы заранее согласовать переход. Правда, вряд ли этот вариант так интересует Де Брюйне.