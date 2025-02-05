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Пьянич дал комментарий на тему возможного чемпионства ЦСКА

вчера, 08:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Нападающий ЦСКА Миралем Пьянич после контрольного матча с «Зенитом» (2:2, 1:4 по пенальти) поделился мнением о борьбе «армейцев» за трофеи.

Если говорить о чемпионстве, то мы будем двигаться от матча к матчу. «Зенит» — это отличный клуб, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли чемпионат России шесть раз подряд не просто так. «Зенит» — тяжелый соперник. Вы могли видеть это на поле.

Но в футболе может быть все. Каждый клуб готов и хочет бороться за чемпионство. Также есть и Кубок России, который ЦСКА хочет выиграть. Победы важны всегда, особенно для такой команды, как ЦСКА.

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Все комментарии
Макондо
Макондо
вчера в 17:21
Вас не только зенит опережает! Вы на 6 месте😂
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:31
Пока не подтянут реализацию голевых моментов, шансы будут петь романсы ))).
magnum3000
magnum3000
вчера в 11:09
По моему Пьянич растворился у Коней. Более того, он пока слабое звено.
lotsman
lotsman
вчера в 10:35
Шансы есть у всех. Главное добиваться цели в каждом матче.
yzjwtkh728qh
yzjwtkh728qh
вчера в 10:33
Шансы на чемпионство мягко говоря невелики.
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:59
Несмотря на проигрыш по пенальти вчерашний ЦСКА мне понравился, играли с огоньком, быстрый пас. Осталось вылечить старую болезнь пропуска голов в в конце матча.
69Haya96
69Haya96
вчера в 09:42
ЦСКА хорошо играли, но увы, в конце матча пропустили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:24
Соболь все перечеркнул...)
adekvat
adekvat
вчера в 09:20
Спартак, Динамо, Краснодар тоже хотят титулы.
Capral
Capral
вчера в 09:07, ред.
Явно перехвалил питерскую развалину. Хорошо хоть Семака не вспомнил. Хотелось бы конечно видеть армейцев среди соискателей чемпионских медалей, но, думаю не в этом сезоне.
Вчера, ЦСКА достойно смотрелся, но, чуть-чуть не повезло.
112910415
112910415
вчера в 08:59
о !
Пьянич выдал умный, интересный текст ! (нет)
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:58
Чуть чуть коняшкам не хватило для победы.... хороший матч получился.
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