Пьянич дал комментарий на тему возможного чемпионства ЦСКА

Нападающий ЦСКА Миралем Пьянич после контрольного матча с «Зенитом» (2:2, 1:4 по пенальти) поделился мнением о борьбе «армейцев» за трофеи.
Если говорить о чемпионстве, то мы будем двигаться от матча к матчу. «Зенит» — это отличный клуб, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли чемпионат России шесть раз подряд не просто так. «Зенит» — тяжелый соперник. Вы могли видеть это на поле.
Но в футболе может быть все. Каждый клуб готов и хочет бороться за чемпионство. Также есть и Кубок России, который ЦСКА хочет выиграть. Победы важны всегда, особенно для такой команды, как ЦСКА.
Вчера, ЦСКА достойно смотрелся, но, чуть-чуть не повезло.
Вчера, ЦСКА достойно смотрелся, но, чуть-чуть не повезло.
Пьянич выдал умный, интересный текст ! (нет)
Пьянич выдал умный, интересный текст ! (нет)