Пьянич дал комментарий на тему возможного чемпионства ЦСКА

Нападающий ЦСКА после контрольного матча с «Зенитом» (2:2, 1:4 по пенальти) поделился мнением о борьбе «армейцев» за трофеи.

Если говорить о чемпионстве, то мы будем двигаться от матча к матчу. «Зенит» — это отличный клуб, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли чемпионат России шесть раз подряд не просто так. «Зенит» — тяжелый соперник. Вы могли видеть это на поле.