Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Президент ФНЛ отреагировал на новости о возрождении «Анжи»

вчера, 20:07

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возрождении «Анжи».

Я пока не знаю, кто возрождает «Анжи». Пока не знакомы. Но знаю, что регион не принимает в этом участия — это частная инициатива. «Анжи» — большой бренд, большой клуб, который в прошлом пошумел и на российской арене, и на международном рынке. Будем надеяться, что эта история не минутная, а будет иметь большое и позитивное будущее.

В одну реку дважды не войти, вряд ли будет точно такое же повторение истории. Будет своя, не менее позитивная и захватывающая.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алаев: «С оптимизмом смотрю на наше возвращение в еврокубки»
Вчера, 17:11
Алаев о Дюкове во главе РФС: «Самый достойный кандидат»
Вчера, 14:16
Гафин: «Мы находимся в контакте с агентом Бителло»
Вчера, 10:56
Барриос: «Своё будущее вижу в „Зените“»
01 февраля
Кордоба об уровне РПЛ: «Есть ряд факторов, над которыми надо поработать»
01 февраля
Бистрович прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Крылья»
01 февраля
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:27, ред.
Никогда не понимал когда говорят про большой бренд, клуб про птакие клубы как Анжи.
Средний клуб из первой лиги стрельнул в начале нулевых и попал в вышку, но потом надолго вернулся опять в первую лигу.

Потом одному богатому человеку захотелось попонтоваться и он устроил цирк, а по другому это не назовёшь.
Скупал всех подряд, дарил подарки, короче кутил на славу, а в будущее команды не вкладывался.
Когда пошли проблемы выяснилось, что у клуба даже нет своего стадиона и базы.

Хорошо, что к примеру Галицкий пошёл другой дорогой и прежде всего делает Краснодар клубом, а не устраивает цирк шапито.
протон
протон
сегодня в 00:09
Одно дело возродить, другое дело расположение и дивизион .
s6beyx5qz2zn
s6beyx5qz2zn
вчера в 20:14
Карлос и Это'О - основные спонсоры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 