Президент ФНЛ отреагировал на новости о возрождении «Анжи»

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возрождении «Анжи».
Я пока не знаю, кто возрождает «Анжи». Пока не знакомы. Но знаю, что регион не принимает в этом участия — это частная инициатива. «Анжи» — большой бренд, большой клуб, который в прошлом пошумел и на российской арене, и на международном рынке. Будем надеяться, что эта история не минутная, а будет иметь большое и позитивное будущее.
В одну реку дважды не войти, вряд ли будет точно такое же повторение истории. Будет своя, не менее позитивная и захватывающая.
Средний клуб из первой лиги стрельнул в начале нулевых и попал в вышку, но потом надолго вернулся опять в первую лигу.
Потом одному богатому человеку захотелось попонтоваться и он устроил цирк, а по другому это не назовёшь.
Скупал всех подряд, дарил подарки, короче кутил на славу, а в будущее команды не вкладывался.
Когда пошли проблемы выяснилось, что у клуба даже нет своего стадиона и базы.
Хорошо, что к примеру Галицкий пошёл другой дорогой и прежде всего делает Краснодар клубом, а не устраивает цирк шапито.
Средний клуб из первой лиги стрельнул в начале нулевых и попал в вышку, но потом надолго вернулся опять в первую лигу.
Потом одному богатому человеку захотелось попонтоваться и он устроил цирк, а по другому это не назовёшь.
Скупал всех подряд, дарил подарки, короче кутил на славу, а в будущее команды не вкладывался.
Когда пошли проблемы выяснилось, что у клуба даже нет своего стадиона и базы.
Хорошо, что к примеру Галицкий пошёл другой дорогой и прежде всего делает Краснодар клубом, а не устраивает цирк шапито.