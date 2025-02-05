Нападающий «Динамо» Боков: «Попал Тормена неприятно, прямой ногой влетел»

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сегодня, 00:15

Нападающий московского «Динамо» заявил, что избежал серьёзной травмы после столкновения с защитником «Краснодара» в матче Зимнего кубка РПЛ . Матч закончился победой «Краснодара» (1:0).

Попал он неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался лёгким испугом.

На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «бело-голубых» Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.