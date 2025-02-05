Нападающий «Динамо» Боков: «Попал Тормена неприятно, прямой ногой влетел»

Нападающий московского «Динамо» Денис Боков заявил, что избежал серьёзной травмы после столкновения с защитником «Краснодара» Торменой в матче Зимнего кубка РПЛ. Матч закончился победой «Краснодара» (1:0).
Попал он неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался лёгким испугом.
На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «бело-голубых» Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.