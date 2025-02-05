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Нападающий «Динамо» Боков: «Попал Тормена неприятно, прямой ногой влетел»

сегодня, 00:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Денис Боков заявил, что избежал серьёзной травмы после столкновения с защитником «Краснодара» Торменой в матче Зимнего кубка РПЛ. Матч закончился победой «Краснодара» (1:0).

Попал он неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался лёгким испугом.

На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «бело-голубых» Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:14
пока игрок не почувствовал себя звездой, в его реакциях нет истерики ...
rs5tpauzzzac
rs5tpauzzzac
сегодня в 03:15
Нельзя так грубить в товарняках
Гость
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