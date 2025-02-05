Молодёжный Евро-2027 состоится в Албании и Сербии

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вчера, 12:48

Чемпионат Европы U21 состоится в Албании и Сербии.

В первенстве примут участие 16 команд, оно пройдет на четырёх стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар).

Матч открытия состоится в Сербии, а финальный поединок — в Албании.