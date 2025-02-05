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Молодёжный Евро-2027 состоится в Албании и Сербии

вчера, 12:48

Чемпионат Европы U21 состоится в Албании и Сербии.

В первенстве примут участие 16 команд, оно пройдет на четырёх стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар).

Матч открытия состоится в Сербии, а финальный поединок — в Албании.

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Все комментарии
33vdgu3xvj2z
33vdgu3xvj2z
вчера в 16:32
Уже не интересно,нам оно не грозит
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:31
Довольно сомнительное решение...
112910415
112910415
вчера в 13:40
э-э-э ...
может, лучше в Израиле и Палестине ?
shlomo
shlomo ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:36
А финал примет Косово?....:))))
Ironigor
Ironigor ответ z6qsnbnpp7ju (раскрыть)
вчера в 13:25
По моему мнению, это делается совершенно наоборот . Нонсенс.
Тут даже внутри страны, разные фанаты команд не могут найти компромисс. А тут страны которые воевали между собой.
shlomo
shlomo
вчера в 13:24
Не жарко от этого и не холодно..... пусть где хотят и как хотят...
z6qsnbnpp7ju
z6qsnbnpp7ju
вчера в 13:11
Типа турнир должен объединить враждующие страны.
Гость
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