Молодёжный Евро-2027 состоится в Албании и Сербии

Чемпионат Европы U21 состоится в Албании и Сербии.
В первенстве примут участие 16 команд, оно пройдет на четырёх стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар).
Матч открытия состоится в Сербии, а финальный поединок — в Албании.
может, лучше в Израиле и Палестине ?
может, лучше в Израиле и Палестине ?
Тут даже внутри страны, разные фанаты команд не могут найти компромисс. А тут страны которые воевали между собой.
Тут даже внутри страны, разные фанаты команд не могут найти компромисс. А тут страны которые воевали между собой.