Генеральный и спортивный директора «Спартака» посетили матч клуба Промеса

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вчера, 17:51

Спортивный директор «Спартака» посетил матч «Юнайтед» из Дубая, за который выступает бывший игрок московского клуба , с командой «Масфут». Об этом с места событий сообщает корреспондент источника.

Игра 15‑го тура второй по силе лиги чемпионата ОАЭ началась 1 февраля в 16:15 по московскому времени. Кахигао занял место на трибуне для VIP‑гостей. Промес появился в стартовом составе.

Ранее корреспондент «Матч ТВ» сообщал, что поединок также посетил генеральный директор «Спартака» .