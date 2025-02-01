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Генеральный и спортивный директора «Спартака» посетили матч клуба Промеса

вчера, 17:51

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посетил матч «Юнайтед» из Дубая, за который выступает бывший игрок московского клуба Квинси Промес, с командой «Масфут». Об этом с места событий сообщает корреспондент источника.

Игра 15‑го тура второй по силе лиги чемпионата ОАЭ началась 1 февраля в 16:15 по московскому времени. Кахигао занял место на трибуне для VIP‑гостей. Промес появился в стартовом составе.

Ранее корреспондент «Матч ТВ» сообщал, что поединок также посетил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:44
интересно же футбол посмотреть !
Capral
Capral
вчера в 18:33
Когда слышу фамилию Промес меня всего передергивает от Восторга!!! До сих пор, никто в Спартаке меня так не впечатлял своей игрой, как Промес!!! Без преувеличения можно назвать его Чёрной ЖЕМЧУЖИНОЙ!!!!!!! До сих пор жалею, что не вижу его в составе Спартака... Форвард, который своей харизмой, техникой, движением и мыслью на поле изумлял и восторгал!!! Когда узнал, что Промес не вернется в Спартак очень огорчился. Ярчайший пример "блуждающего форварда"!!! Спартак и Промес- всегда были для меня синонимами!!!!!!! Всегда буду за него болеть- где бы он не играл!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:15
Вот это повод конечно для приятных мечт и фантазий о возвращении Антохи в команду. Предлагаю устроить товарищеский матч и подменить на Абену
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:15
Для поддержания престижа великого клуба Спартак Москва лучше бы этого не делать. Моё мнение
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
За наркотой ездили
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:58
Наверное может увидим Антоху в составе КБ. Зачем только?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Решили вернуть что ли в Спартак ?
Гость
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