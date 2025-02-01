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Нуньес недоволен руководством «Ливерпуля»

вчера, 10:29

Главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту придётся восстанавливать отношения с нападающим Дарвином Нуньесом, который расстроен тем, что клуб даже не стал рассматривать возможность его продажи в «Аль-Наср».

Нуньес не является игроком стартового состава «красных», однако мерсисайдцы наотрез отказались продавать игрока в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал за 25-летнего уругвайца 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, вчера клуб из Эр-Рияда подписал нападающего «Астон Виллы».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:16
Думается, вернее знается, что это - фейк!
Нуньес - очень заносчивый парень! Очевидно, хочет стать одним из лучших напов в АПЛ, мало забивает, сильно парится по этому поводу, от того, собссна, и мало забивает - круговая порука такая!)
Я б понял, если б не отпустили в Барсу или другой топ-клуб из топ-чемпионатов южных краёв, очень уж тяготеют латиносы к теплу, но к саудитам он пока что точно не собирается, ибо слишком заносчивый!
Датак
Датак
вчера в 13:10
Очень странная позиция Слота.слабоват для Ливерпуля.тот же хименес из фейенорда выглядит предпочтительней,плюс моложе,плюс дешевле.но есть шанс не успеть,там милан уже почти договорился
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:01
За такие деньги, тем более если он хочет, надо отпускать. Ливерпулю 70 млн. не помешает
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:59
Есть такие сделки как продажа Коутинью в Барсу и есть вот такие ситуации с Нуньесом, когда за снайпера предлагают 70 млн, но его не продают. А ведь Ливерпуль неохотно тратится в ТО и как бы Слот не пожалел что не продал Нуньеса, а перед этим выпрашивал бы деньги на трансферы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:51, ред.
Ливерпуль спас болельщиков саудовского Аль Насра и лично Шишани от промахов Нуньеса))))д1алац
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:11
Саудитам слить этого "снайпера". На замену взять Витю из Спортинга или Кокорина
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:41
С таким настроем нужно отпускать. Если игрок смотрит в сторону денег, а не развития чтобы попадать в стартовый состав, то пользы от него не будет. Так хоть денег заработать на его продаже и купить действительно полезного игрока на вырученные средства.
Гость
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