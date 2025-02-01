Нуньес недоволен руководством «Ливерпуля»

Главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту придётся восстанавливать отношения с нападающим Дарвином Нуньесом, который расстроен тем, что клуб даже не стал рассматривать возможность его продажи в «Аль-Наср».
Нуньес не является игроком стартового состава «красных», однако мерсисайдцы наотрез отказались продавать игрока в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал за 25-летнего уругвайца 70 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, вчера клуб из Эр-Рияда подписал нападающего «Астон Виллы».
Нуньес - очень заносчивый парень! Очевидно, хочет стать одним из лучших напов в АПЛ, мало забивает, сильно парится по этому поводу, от того, собссна, и мало забивает - круговая порука такая!)
Я б понял, если б не отпустили в Барсу или другой топ-клуб из топ-чемпионатов южных краёв, очень уж тяготеют латиносы к теплу, но к саудитам он пока что точно не собирается, ибо слишком заносчивый!
Нуньес - очень заносчивый парень! Очевидно, хочет стать одним из лучших напов в АПЛ, мало забивает, сильно парится по этому поводу, от того, собссна, и мало забивает - круговая порука такая!)
Я б понял, если б не отпустили в Барсу или другой топ-клуб из топ-чемпионатов южных краёв, очень уж тяготеют латиносы к теплу, но к саудитам он пока что точно не собирается, ибо слишком заносчивый!