Нуньес недоволен руководством «Ливерпуля»

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вчера, 10:29

Главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту придётся восстанавливать отношения с нападающим , который расстроен тем, что клуб даже не стал рассматривать возможность его продажи в «Аль-Наср».

Нуньес не является игроком стартового состава «красных», однако мерсисайдцы наотрез отказались продавать игрока в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал за 25-летнего уругвайца 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, вчера клуб из Эр-Рияда подписал нападающего «Астон Виллы».