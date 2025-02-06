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Состоялась жеребьёвка отборочного этапа молодёжного Евро-2027

вчера, 12:30

В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного этапа молодёжного Евро-2027.

Турнир примут Албания и Сербия. Список групп выглядит следующим образом:

А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.

E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:49, ред.
...ребятушки,мы с планеты "Справедливость" ,но не ходят туда Корабли!!!
Обидней ещё за возрастной фактор, когда тебе 60+,70+,80 +....!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 15:48
Это популизм. Следить за молодежное евро будут многие. Например, скауты Российских клубов и футбольные агенты. Игнорирование сам себе выстрел в ногу.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:04
Зачем об этом писать если там нет сборной России. Надо показательно игнорить это событие. Делать вид что нам нет никакого дела до этого Евро.)
Гость
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