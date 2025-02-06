Состоялась жеребьёвка отборочного этапа молодёжного Евро-2027

В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного этапа молодёжного Евро-2027.
Турнир примут Албания и Сербия. Список групп выглядит следующим образом:
А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.
В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.
E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Обидней ещё за возрастной фактор, когда тебе 60+,70+,80 +....!
Обидней ещё за возрастной фактор, когда тебе 60+,70+,80 +....!