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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы 2024/25

вчера, 15:25

Опубликованы результаты плей-офф Лиги Европы.

В стыковых матчах возможные следующие пары (вторыми указаны сеяные):

«Твенте» – «Будё-Глимт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);

«Фенербахче» – «Андерлехт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);

«Юнион» – «Аякс» (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);

ПАОКФКСБ (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);

«АЗ Алкмар» – «Галатасарай» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);

«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);

«Ференцварош» – «Виктория» Пльзень (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»);

«Порту» – «Рома» (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»).

Первые поединки состоятся 13 февраля, ответные – 20 февраля. Сеяные команды проводят ответный матч дома.

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Все комментарии
матос
матос ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:03
Солидарен.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:33, ред.
Очевидно, что новый регламент розыгрыша европейских кубков заметно принизил уровень Лиги Европы, ввиду того, что все вылетевшие клубы в ЛЧ уже не участвуют в ЛЕ. Раньше, когда 3-я команда из группы ЛЧ переходила в ЛЕ было намного интереснее наблюдать за этим турниром, так как в нём было больше сильных клубов и соответственно сам уровень этого турнира был выше и выиграть его было престижнее. Поэтому и интереса к этому турниру сейчас стало меньше. Да, и вообще, старый формат розыгрыша европейский кубков был намного интереснее и увлекательнее, чем нынешний.
матос
матос
вчера в 17:17
и тут, возможно, состоятся 2 Римских дерби.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:47
Половина команд уровня ЛЕ сейчас в ЛЧ, поэтому эта Лига Европы смотрится уже каким-то третьесортным турниром.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:34
Бывают же такие совпадения. Только перестали удивляться паре Реал - Сити, как и здесь слепой жребий свёл двух фаворитов. Вот и вопрос: слепой ли? Ох, уж эти совпадения.
Гость
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