Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, образованы следующие пары соперников (первыми указаны несеяные команды, вторыми – сеяные):
«Брюгге» – «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Манчестер Сити» – «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Селтик» – «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Ювентус» – ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Фейеноорд» – «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Брест» – ПСЖ (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);
«Монако» — «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).
Первые поединки состоятся 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля. Сеяные команды играют ответный матч дома.
Позднее УЕФА сообщит о точном времени начала матчей.
Команды могут встретиться с соперниками из своего национального чемпионата, а также с клубами, с которыми они уже играли во время общего этапа турнира.
Но МС даже с Брюгге имеет проблемы. А впереди Арсенал, Ньюкасл и Ливер. Силенок не хватит. Только если прям забить на АПЛ, а против Реала выдать максимум, тогда какие-то шансы появятся
Но МС даже с Брюгге имеет проблемы. А впереди Арсенал, Ньюкасл и Ливер. Силенок не хватит. Только если прям забить на АПЛ, а против Реала выдать максимум, тогда какие-то шансы появятся
Реал пройдёт Сити только антифутболом а-ля Атлетико. Но такое, думаю, Гвардиола не допустит во второй раз.
Ювентус-ПСВ интересная схватка будет. Итальянцы совсем не те, что несколько лет назад, а голландцы наоборот прибавили.
Аталанта и Бавария должны легко проходить, а остальные пары плюс-минус равны.
Реал пройдёт Сити только антифутболом а-ля Атлетико. Но такое, думаю, Гвардиола не допустит во второй раз.
Ювентус-ПСВ интересная схватка будет. Итальянцы совсем не те, что несколько лет назад, а голландцы наоборот прибавили.
Аталанта и Бавария должны легко проходить, а остальные пары плюс-минус равны.