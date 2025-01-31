Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25

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вчера, 14:29

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, образованы следующие пары соперников (первыми указаны несеяные команды, вторыми – сеяные):

«Брюгге» – «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

«Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

«Манчестер Сити» – «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

«Селтик» – «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

«Ювентус» – ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

«Фейеноорд» – «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

«Брест» – ПСЖ (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);

«Монако» — «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).

Первые поединки состоятся 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля. Сеяные команды играют ответный матч дома.

Позднее УЕФА сообщит о точном времени начала матчей.

Команды могут встретиться с соперниками из своего национального чемпионата, а также с клубами, с которыми они уже играли во время общего этапа турнира.