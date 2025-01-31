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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25

вчера, 14:29

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, образованы следующие пары соперников (первыми указаны несеяные команды, вторыми – сеяные):

«Брюгге» – «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

«Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

«Манчестер Сити» – «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

«Селтик» – «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

«Ювентус» – ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

«Фейеноорд» – «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

«Брест» – ПСЖ (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);

«Монако» — «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).

Первые поединки состоятся 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля. Сеяные команды играют ответный матч дома.

Позднее УЕФА сообщит о точном времени начала матчей.

Команды могут встретиться с соперниками из своего национального чемпионата, а также с клубами, с которыми они уже играли во время общего этапа турнира.

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Детали жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов. Поможет разобраться Илья Муромец
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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ epaj5mzzv8kg (раскрыть)
сегодня в 05:53
В штанах две пушки, один огнестрел другой для подружки!
Д. Стетхэм
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
сегодня в 03:01
Вот Ман. Сити и можно считать приплыл.
epaj5mzzv8kg
epaj5mzzv8kg ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
Классику мало знать, надо знать когда и где её употреблять, что бы не выглядеть как кролик после приёма ванны! Джейсон Стетхэм
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ FootFun (раскрыть)
вчера в 23:02
При чем здесь УЕФА?? Реал занял 11 место, это его проблемы. И получил команду, занявшая 22 место. Играть надо было так, чтоб пробились напрямую в 1/8 финала)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:21
Бавария уже прошла дальше))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:16
Получается это первое противостояние Мбаппе и Холанда...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:59
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:54
    Шансы Сити низкие на проход. Реал набирает обороты, а вот у Сити игра неважная. А вот ПСЖ повезло. Это только моё мнение.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Какие именно, позволь осведомиться?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Твои 3 строчки - это нечто.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:26, ред.
    Это Жизнь ?! Жизнь, это когда твоя жена тебе говорит, что 80000 руб/месяц - это уже не деньги. А это - мошенничество.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    вчера в 19:57
    Гвардиола обязательно посмотрит оба унизительных класико для Реала и подберёт ключ к победе.
    Хотя сливочные могут ещё раз попробовать закрыться.
    С Барселоной они играли в открытый и смелый футбол, за это уважаю.
    Одним словом, придётся попотеть чтоб выйти в 1/8.
    Два дополнительных матча может стать причиной ОТМАЗКИ в случае провала в 1/8 или в чемпионате для многих.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Такая слепая жеребьёвка уже несколько лет, и при предыдущих мы видели противостояние грандов в первом - втором круге. Неприятно, конечно, хотелось бы увидеть две эти команды в следующих турах, но ничего страшного. Это жизнь.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 19:08, ред.
    Эту жеребьёвку стоило бы распечатать на пергаменте..., потом его свернуть в рулон и
    отму*охать им морду Чефера. Ну а Пепу с Анчи надо настропалить своих боссов , чтоб те по судам затаскали упырей из Ньона.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:32, ред.
    Да, кстати. Все наши расклады по итогам противостояний могут полететь к чёрту. Всего лишь по одной причине: на такие матчи все настраиваются по особому, как на последний бой, как на финал. Забываются обиды, болячки, нелады с женой и детьми, тренерские втыки и задержка зарплаты; все беды и невзгоды отходят на задний план. Поэтому ждать можно чего угодно. В одном только можно быть уверенным - в бескомпромиссности матчей и что никакая команда, даже заведомый аутсайдер, не будет до матча поднимать руки вверх.
    FootFun
    FootFun
    вчера в 18:32
    Чем-то Сити и Реал неугодны УЕФА
    Храневец
    Храневец
    вчера в 18:22
    Есть чего посмотреть !
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Лайк за "Москву, которая, якобы, слезам не верит".
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ k9hvyv3sj4e6 (раскрыть)
    вчера в 17:56
    Мне кажется ,уважаемый, что любой комментарий не в пользу, МС Вами воспринимается как личное оскорбление..

    .Я тоже считаю, что Реал сейчас сильнее МС, так что прошу не воспринимать моё мне как личное оскорбление.
    P.S.
    Барса побеждала расклеенные Реал, только втягивающийся в чемпионат, да и не только с Барсо плохо играл тогда Реал.
    А Барса была на эмоциональном взлете: новы тренер, конкуренция за место в составе и прочее. Возможно, здесь и кроется причина неудач ( приход Мбаппе не в лучшем состоянии, травмы игроков и т.д. в расчет я не беру, хотя...)
    Как-то так.
    Vane4ek
    Vane4ek ответ R. Carlos (раскрыть)
    вчера в 17:44
    Согласен!) 2 групповых этапа - вообще огонь!)
    eleven LC
    eleven LC ответ 7av7w36jdyn2 (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Да я нисколько не кровожадный, даже наоборот, я очень добрый
    Просто к слову пришлась цитата Ф. Ф. Преображенского из романа Собачье сердце
    Классику знать надо!
    R. Carlos
    R. Carlos
    вчера в 17:34
    Какую то дичь придумали
    Уже если хотели больше статусных матчей - сделали бы 2 груповых этапа как это было в начале 2000 х
    Сейчас ничего не понятно и не интересно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:33, ред.
    Обалдеть,турнир сделали.
    Раньше можно было осенью в пол ноги играть в группе с андердогами и потом в середине весны начать прибавлять. А теперь в середине зимы надо рвать и метать с топами, чтобы в весну попасть
    fqdzmtqy58rz
    fqdzmtqy58rz ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 17:26
      матос
      матос ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 17:24
      у каждого своё мнение , я считаю они пройдут княжеский коллектив .
      eleven LC
      eleven LC ответ 7av7w36jdyn2 (раскрыть)
      вчера в 17:21
        7av7w36jdyn2
        7av7w36jdyn2 ответ eleven LC (раскрыть)
        вчера в 17:15
        Я не верю?
        Ты опять за меня, что то решаешь.
        Мне просто фиолетово на это и версия про верю или не верю тут вообще не канает.
        eleven LC
        eleven LC ответ 2mj844ffxtuv (раскрыть)
        вчера в 17:11
        Ну не веришь и хорошо, я тоже не верю
        Повторюсь, я верю в Реал!
        sv_1969
        sv_1969 ответ матос (раскрыть)
        вчера в 17:11
        На счет Бенфики я бы не согласился так однозначно! Но время покажет!
        2mj844ffxtuv
        2mj844ffxtuv ответ eleven LC (раскрыть)
        вчера в 17:10, ред.
        Я верю, что Барса догонит Реал в таблице?
        Да я не знаю даже какой там разрыв.
        Ты что то путаешь, тем более я ничего подобного не писал в отличии от тебя.
        Гость
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