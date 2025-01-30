Детали жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов. Поможет разобраться Илья Муромец

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вчера, 22:31

Расклад для «Реала» и остальных клубов.

В стыковом раунде оказались гранды

Новый формат Лиги чемпионов многим непривычен. Некоторые фанаты называют его слишком сложным для восприятия, поскольку привыкли к старому стилю – по четыре команды, восемь групп. Также людям нужно время, чтобы запомнить новые правила жеребьевки будущего плей-офф. Не все мгновенно схватили идею со стыковым раундом перед привычным плей-офф для шестнадцати клубов. Но всё просто. Добавили два тура. Стало больше поединков грандов между собой на первом общем этапе.

Точно стало тяжелее фиксировать результаты, ведь у каждого было по восемь разных соперников. Зато на примере ПСЖ и «Манчестер Сити», «Баварии» и «Реала» увидели, как новый формат усложняет жизнь записным фаворитам. Тренерские штабы не успевали готовиться к матчам. Нет ответного поединка в группе, чтобы добить середняка на классе. Даже когда календарь помогал, как «Манчестер Сити», ведь многие оппоненты Гвардиолы финишировали низко, фаворит рисковал покинуть еврокубки.

В последнем туре английский чемпион обыграл «Брюгге». У бельгийцев была серия из 20 матчей без поражений. Важная ремарка после игры – «горожан» спасло индивидуальное мастерство. Пропустили первыми, после первого тайма вылетали. Затем смелый удачный проход хавбека Ковачича с центра поля позволил сравнять счет. А в плей-офф вывел автогол после действий результативного защитника Гвардиола по левому флангу. А ПСЖ расправился со «Штутгартом», тоже не покинули Лигу чемпионов.

Даже хорошо, что почти самые сильные клубы оказались в плей-офф. Если бы «Бавария» и «Реал», которые проиграли по три матча из восьми, вылетели вместо «Штутгарта» и «Жироны», то провал многократных обладателей трофея не сделал бы Лигу чемпионов круче. А так идеальный баланс. В борьбе клубы из 9 лиг. А 12 клубов вылетели, ведь теперь никто не переходит в Лигу Европы. Сформировали пары команд, восемь сеяных и восемь несеяных. Жеребьевка в пятницу в 14:00 по московскому времени.

Сеяные клубы: «Аталанта»/«Боруссия» Д; «Реал»/«Бавария»; «Милан»/ ПСВ ; ПСЖ /«Бенфика».

Несеяные клубы: «Монако»/«Брест»; «Фейеноорд»/«Ювентус»; «Селтик»/«Манчестер Сити»; «Спортинг»/«Брюгге».

Применяется принцип Ильи Муромца

Сразу начнем с момента, где многие путаются. Почему клубы разбиты на пары, причем это всегда соседи по таблице, которые заняли не парную и парную позицию? Вспомните былину. Был такой себе Илья, который в юности развлекался, впечатляя всех силой. Однажды отбился от соперников сапогом. Дальше из-под Мурома перебрался в Киев, где постригся в монахи. Средний палец из его мощей достался Мурому, а останки в Печерской Лавре. Старца Илью считают прототипом былинного богатыря Муромца.

Силач фигурирует в сказках, где попадал на перекресток. Направо пойдешь – коня потеряешь, а налево пойдешь – голову сложишь. Похожий принцип, только без третьего пути, применяют сейчас в Лиге чемпионов. Команды разбиты на пары вроде «Реал» и «Бавария». А дальше у соседей по таблице есть два пути. Или один, или второй. Следовательно, позже эти клубы не пересекутся до финала. Такая привилегия уже есть у «Ливерпуля» и «Барселоны», ведь заняли первые два места в общей таблице.

Команды с 9-го по 16-е места, вторая восьмерка, являются сеяными в стыковом раунде. Привилегия для этих клубов – ответные поединки первого раунда проведут дома. А команды с 17-го по 24-е места – третья восьмерка, несеяные. Клубы, которые стали девятыми и десятыми, могут получить соперников со дна списка. Или 23-ю команду, или 24-ю. Принцип Ильи Муромца. Следовательно, одиннадцатый может сыграть или с двадцать первым, или с двадцать вторым клубом. Рисунок для наглядности:

Важное уточнение: если четверки команд соединены на графике, то это не значит, что позже сыграют между собой. Тут просто показаны варианты для всех 16 клубов. Сначала их разбили на пары наподобие «Аталанты» и «Боруссии» Д. Это значит, что между собой не сыграют. Зато на выбор у них одинаковые соперники. Или «Спортинг», или «Брюгге». Аналогичный принцип для всех остальных. Пара с одной стороны, пара с другой. Налево пойдешь – сразу встретишь «Манчестер Сити», а направо – «Селтик».

«Манчестер Сити» нарвётся на фаворитов

У Гвардиолы сразу сложный соперник. Достанется или команда Компани, или команда Анчелотти. «Селтику» тоже не повезло. Соседи англичан в таблице после поражения от «Астон Виллы» в восьмом туре нарвутся на вторую команду из дуэта «Реала» и «Баварии». А вот у остальных участников стыкового раунда выбор немножко лучше. Если у «Реала» 50 % шансов снова встретиться с Гвардиолой, как в прошлом году, когда дошли до серии пенальти, то ПСЖ и «Милану» будет намного проще.

Поскольку теперь нет ограничения на матчи между представителями одной лиги в первом раунде плей-офф, то команда Сафонова сразу получит французского соперника. Или «Монако», или «Брест». Следовательно, «Бенфике» достанется второй клуб из интересной связки. А «Милан» ждёт или «Фейеноорд», или «Ювентус». Забавно, что если итальянцы сыграют между собой, то во второй паре встретятся два голландских клуба – ПСВ против «Фейеноорда». А вот дальше сетка плей-офф ещё интереснее.

От жеребьёвки многое зависит. Игроки ПСЖ не проскочат мимо или «Ливерпуля», или «Барселоны», если пройдут первого соперника. Их соперниками будет клуб из шестерки, где все посчитают четвертьфинал успехом. «Астон Вилла» и «Лилль» могут выйти в финальную восьмерку, хотя «Боруссия» и «Аталанта» постараются поставить на свой еврокубковый опыт. Также будет жесткий путь у «Манчестер Сити». Даже если пройдут «Реал» или «Баварию», впереди у них «Атлетико» или «Байер».

Компани и Анчелотти тоже доигрались, когда выпали из первой восьмерки. Один из тренеров получит «Селтик», а не «Манчестер Сити». Но дальше Симеоне или Алонсо, а позже Индзаги или Артета, если «Интер» и «Арсенал» не подведут в первых матчах плей-офф. Не исключаем «Барселону» и «Ливерпуль» в полуфиналах. А вот ещё двух счастливчиков по пути в Мюнхен выберут в поединках уровня «Манчестер Сити» против «Арсенала», или «Интер» против «Реала». У многих грандов непростые испытания.