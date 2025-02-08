«Челси» хочет оформить переход вратаря «Ливерпуля» этим летом

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер попал в сферу интересов «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб хочет подписать ирландца в летнее трансферное окно.
В переходе голкипера заинтересованы ещё несколько команд, названия которых не уточняются.
Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер попал в сферу интересов «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб хочет подписать ирландца в летнее трансферное окно.
В переходе голкипера заинтересованы ещё несколько команд, названия которых не уточняются.
Я б на месте Ливерпуля Куимхина не отдавал бы вообще, модно им на годик Маму в аренду сдать, шоб тот к АПЛ попривыкал малость, один хрен ещё год пол Алисой скамейку греть, так хоть практику получит!
Только самого Куимхина жаль, оч уж кочет первым номером стать, в принципе - того достоин, только держат его пока
Я б на месте Ливерпуля Куимхина не отдавал бы вообще, модно им на годик Маму в аренду сдать, шоб тот к АПЛ попривыкал малость, один хрен ещё год пол Алисой скамейку греть, так хоть практику получит!
Только самого Куимхина жаль, оч уж кочет первым номером стать, в принципе - того достоин, только держат его пока