«Челси» хочет оформить переход вратаря «Ливерпуля» этим летом

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сегодня, 13:21

Вратарь «Ливерпуля» попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб хочет подписать ирландца в летнее трансферное окно.

В переходе голкипера заинтересованы ещё несколько команд, названия которых не уточняются.