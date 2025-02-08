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«Челси» хочет оформить переход вратаря «Ливерпуля» этим летом

сегодня, 13:21

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб хочет подписать ирландца в летнее трансферное окно.

В переходе голкипера заинтересованы ещё несколько команд, названия которых не уточняются.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:53
Допёрло наконец-то, 6ля! А остальных куда девать-то?
Я б на месте Ливерпуля Куимхина не отдавал бы вообще, модно им на годик Маму в аренду сдать, шоб тот к АПЛ попривыкал малость, один хрен ещё год пол Алисой скамейку греть, так хоть практику получит!
Только самого Куимхина жаль, оч уж кочет первым номером стать, в принципе - того достоин, только держат его пока
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:29, ред.
Да вратари Челси , как ни когда нужны...)))
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