Винисиус всерьёз раздумывает о переходе в саудовский клуб

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вчера, 11:46

У вингера «Реала» имеется крупное предложение из Саудовской Аравии, предусматривающее зарплату около миллиарда евро за пять лет.

В частных беседах игрок не скрывает, что конкретика этого предложения и «головокружительные» цифры заставят задуматься о переходе любого футболиста.

«Реал» не станет удерживать Винисиуса, если тот решит уйти. В клубе полагают, что он может согласиться, хотя на данный момент ничего не решено.