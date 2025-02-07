Винисиус всерьёз раздумывает о переходе в саудовский клуб

У вингера «Реала» Винисиуса Жуниора имеется крупное предложение из Саудовской Аравии, предусматривающее зарплату около миллиарда евро за пять лет.
В частных беседах игрок не скрывает, что конкретика этого предложения и «головокружительные» цифры заставят задуматься о переходе любого футболиста.
«Реал» не станет удерживать Винисиуса, если тот решит уйти. В клубе полагают, что он может согласиться, хотя на данный момент ничего не решено.
Если Винисиус останется, значит Мадрид сохранит в своей обойме одного из лучших левых вингеров в мире на сегодняшний день, что есть хорошо.
Если же Вини решит уйти, то у Реала на левый фланг нападения имеются как минимум два шикарных, возможно не уступающих Винисиусу, игрока, в лице Родриго и Мбаппе. При этом Реал обогатится на рекордную сумму, полученную от продажи игрока за всю историю футбола, на которую можно будет очень серьёзно усилить состав, особенно многострадальную линию обороны.
Так что для Реала как ни крути будет хорошо. Хотя, как по мне, вариант с продажей великого защитника жертв расистского беспредела видится более выгодным для Мадрида, так как помимо вышеперечисленных плюсов этой сделки, есть ещё один немаловажный момент, а именно психологическая и моральная атмосфера в раздевалке сливочных. Уж слишком токсичным стал Винисиус, что в любом случае не может положительно влиять на атмосферу в коллективе. И избавиться от такого раздражителя будет в любом случае хорошо для команды, каким бы высококлассным игроком он не был бы.
Если Винисиус останется, значит Мадрид сохранит в своей обойме одного из лучших левых вингеров в мире на сегодняшний день, что есть хорошо.
Если же Вини решит уйти, то у Реала на левый фланг нападения имеются как минимум два шикарных, возможно не уступающих Винисиусу, игрока, в лице Родриго и Мбаппе. При этом Реал обогатится на рекордную сумму, полученную от продажи игрока за всю историю футбола, на которую можно будет очень серьёзно усилить состав, особенно многострадальную линию обороны.
Так что для Реала как ни крути будет хорошо. Хотя, как по мне, вариант с продажей великого защитника жертв расистского беспредела видится более выгодным для Мадрида, так как помимо вышеперечисленных плюсов этой сделки, есть ещё один немаловажный момент, а именно психологическая и моральная атмосфера в раздевалке сливочных. Уж слишком токсичным стал Винисиус, что в любом случае не может положительно влиять на атмосферу в коллективе. И избавиться от такого раздражителя будет в любом случае хорошо для команды, каким бы высококлассным игроком он не был бы.