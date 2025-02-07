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Винисиус всерьёз раздумывает о переходе в саудовский клуб

вчера, 11:46

У вингера «Реала» Винисиуса Жуниора имеется крупное предложение из Саудовской Аравии, предусматривающее зарплату около миллиарда евро за пять лет.

В частных беседах игрок не скрывает, что конкретика этого предложения и «головокружительные» цифры заставят задуматься о переходе любого футболиста.

«Реал» не станет удерживать Винисиуса, если тот решит уйти. В клубе полагают, что он может согласиться, хотя на данный момент ничего не решено.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Надо уходить. Таких денег никто больше не предложит, внимание будет огромное. Футболист качественный, не затеряется. Тем более семья построить дом, наследие на перспективу, СА это лучший вариант .
Guankin
Guankin
вчера в 19:00
Дай бог и скатертью дорога. В выигрыше будут все, как сам Винисиус, так и Реал. Связка Родриго + Мбаппе выглядит лучше, на деньги с продажи можно хорошо усилиться. Ну и болельщики перестанут наблюдать этот цирк с бесконечными истериками и неуважение к игре.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:37
Возможно Вини и так уйдет если не выиграет ЛЧ и не факт что получит ЗМ после этого. Вероятно тт что Вини не получил ЗМ сильно повлияет на его решение уйти к арабам, так как максимум Вини показал в ЛЧ.
Лучше продать арабам, но Вини тяжело будет заменить и Мбаппе его не заменит, Мбаппе безбашенно забегает в штрафную, а Вини иногда технично ведёт себя в штрафной подбираясь к воротам, то есть Мбаппе может просто прострелить или 92ить по воротам. Родриго хорош, но когда он штрафной, тогда он опасен, но чисто как вингер он не сможет полноценно заменить Вини. В общем нужно заранее искать замену Вини, если он уходит к арабам.
UncleZack
UncleZack
вчера в 17:29
Очень на это надеюсь,Родриго ни чем не хуже на левом фланге а может даже лучше.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 15:39
Врядли Реал сможет освоить 300 млн с пользой.
Ценники клубы повысят на игроков, купят двоих, которых ещё нужно будет заиграть.
Барселона 222 млн спустила, и Реал по этому пути пойдёт.
Dauletbek
Dauletbek ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:31
Теоретический остается шанс выиграть ЗМ...
adekvat
adekvat ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 15:20
А в ПСЖ что он получит кроме французских титулов, что с ними дети и внуки будут делать?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:48
Он еще молод. Хорошую зарплату ему также может предложить и в ПСЖ, хоть не такую космическую, головокружительную... А играя в Саудовской Аравии он ничего кроме денег не получит
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:49
Это его личное дело...
23hpwevenrej
23hpwevenrej
вчера в 13:28
Маленький мальчик оставил Реал,
Больше он в список ЗМ не попал.
Счастлив, богат, только так и не понял -
Месси зачем кричат на стадионе?
112910415
112910415
вчера в 13:14
надо срочно принимать новый вызов )
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:07
У Реала уже перебор игроков на фаланги. Спокойно можно продавать нытика. Хоть не будем видеть его недовольную рожу каждый матч. Тем более столько молодёжи накупили
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:01
....мастерство на поле жалко, а не его бестолковую голову и что в ней!!! Подсказать некому !!!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:55, ред.
...обстановка так и будет складываться не в его пользу и подсознание,будут много толкать, ставить подножки с неприятными выкриками игроков соперников,при чём на сторонних стадионах!
Не было ни разу,чтобы Он спокойно отреагировал! И наконец вверх
возмёт желание играть где то там где всё дозволено,причём за аховые гонорары....!!! Время идёт, а на Вини ну никак не отражается происходящее в сторону перемен,печально!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:45, ред.
Реал останется в выигрыше при любом раскладе.

Если Винисиус останется, значит Мадрид сохранит в своей обойме одного из лучших левых вингеров в мире на сегодняшний день, что есть хорошо.
Если же Вини решит уйти, то у Реала на левый фланг нападения имеются как минимум два шикарных, возможно не уступающих Винисиусу, игрока, в лице Родриго и Мбаппе. При этом Реал обогатится на рекордную сумму, полученную от продажи игрока за всю историю футбола, на которую можно будет очень серьёзно усилить состав, особенно многострадальную линию обороны.

Так что для Реала как ни крути будет хорошо. Хотя, как по мне, вариант с продажей великого защитника жертв расистского беспредела видится более выгодным для Мадрида, так как помимо вышеперечисленных плюсов этой сделки, есть ещё один немаловажный момент, а именно психологическая и моральная атмосфера в раздевалке сливочных. Уж слишком токсичным стал Винисиус, что в любом случае не может положительно влиять на атмосферу в коллективе. И избавиться от такого раздражителя будет в любом случае хорошо для команды, каким бы высококлассным игроком он не был бы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:44
Винисиус победитель ЛЧ и Чемпион Испании. Ну не получилось взять золотой мяч. А так все достиг. Теперь можно и саудовскую лигу покорять. Местечковые премии получать. Это его жизнь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:43
За такие деньги придется прикрыть рот с заявлениями о расизме - работодатели не потерпят
3jxw5zbgdkk2
3jxw5zbgdkk2
вчера в 12:29
Похоже он там окажется в ближайшем будущем, у него деньги на первом месте,а не слава и рекорды
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:12
Думаю если продать его за лямов 300, поставить на его место Родриго, и на эти деньги накупить хороших игроков, будет классно. Родриго очень крут на фланге Вини
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:56, ред.
23.01. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов об интересе из Саудовской Аравии.

Моё будущее? «Реал» Мадрид!

07.02. «головокружительные» цифры заставят задуматься о переходе любого футболиста.


Такими темпами, сидеть на чемоданах он не к лету будет, а к международному женскому дню.
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