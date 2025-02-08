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«Милан» выиграл у «Эмполи» в матче Серии А

вчера, 23:55
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Эмполи» проиграл «Милану» в 24-м туре Серии А (0:2).

Рафаэл Леау открыл счет на 68-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 76-й.

У «россонери» на 55-й за вторую желтую карточку с поля был удален Фикайо Томори. У «синих» на 65-й дисквалификацию получил Лука Мариануччи.

После этой игры «Эмполи» идет на 17-м месте (21 пункт), «Милан» находится на 7-й строчке (38 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт firenzetoday.it
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:15
Как сказать..... Милан был в меньшинстве при счёте 0:0 и тогда могло все что угодно случится
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:12
Получилось без особого напряжения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:51
Эмполи желаю увисеть...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:57
Хименес забивает))просто убийца.
наконец то у Милана появился настоящий нападающий.
даже не знаю, что сделал бы в этом эпизоде Мората.
однако время покажет, станет ли он Королем Сан Сиро или будет заканчивать карьеру как где то в Эмполи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Долго и натужно , всё решила последня часть второго тайма. С Победой Милан .
Гость
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