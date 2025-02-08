«Милан» выиграл у «Эмполи» в матче Серии А

1739048118

вчера, 23:55

«Эмполи» проиграл «Милану» в 24-м туре Серии А (0:2).

Рафаэл Леау открыл счет на 68-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 76-й.

У «россонери» на 55-й за вторую желтую карточку с поля был удален Фикайо Томори. У «синих» на 65-й дисквалификацию получил Лука Мариануччи.

После этой игры «Эмполи» идет на 17-м месте (21 пункт), «Милан» находится на 7-й строчке (38 очков).