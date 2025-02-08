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«Вольфсбург» и «Байер» голов не забили

сегодня, 19:34
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург0 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Вольфсбург» и «Байер» сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Германии. За 90 минут команды голов не забили.

После этой игры «Вольфсбург» идет на 8-м месте (30 очков), «Байер» расположился на 2-й позиции (46 баллов).

В другой встрече «Штутгарт» обыграл «Боруссию» Дортмунд.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ bwr5j9yxmq3f (раскрыть)
сегодня в 22:22
ВАР уже работал на 7 минуте)) благо в пользу Байера все закончилось.
Байер выглядел уставшими после изнурительного кубкового матча с Кельном.
думаю. что аспириновые окончательно сложили с себя чемпионские полномочия. (до начал сезона было понятно, что повторить чемпионство шансов почти нет)!
Бавария на порядок сильней.
зато есть шанс взять Кубок Германии.
ну и продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов))
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 21:00
Силы закончились это нормально Бавария вылетела из Кубка Германии не защитить титул Баварии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:23
Давно Байер не катал нули..... непривычно как-то....
Capral
Capral
сегодня в 20:08
Без Вирца Байер ничего не стоит, энергии много- ума мало... Бегущее стадо без пастуха. Много силовой игры, как всегда- энергозатратный футбол, прессингующий и совершенно не эстетичный, в сравнении с футболом Баварии. Теперь, очень важно мюнхенцам не проиграть в Леверкузене, даже ничья была бы отличным результатом для Баварии, но добиться её будет непросто. Сейчас отрыв составляет 8очков, но учитывая нестабильность Мюнхена, опасения и серьезные конечно имеются. Встретятся два разных футбола, два разных стиля и направления. Кто победит, поглядим...
bwr5j9yxmq3f
bwr5j9yxmq3f
сегодня в 19:48
Жаль сухая ничья
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