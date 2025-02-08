«Вольфсбург» и «Байер» голов не забили

1739032487

сегодня, 19:34

«Вольфсбург» и «Байер» сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Германии. За 90 минут команды голов не забили.

После этой игры «Вольфсбург» идет на 8-м месте (30 очков), «Байер» расположился на 2-й позиции (46 баллов).

В другой встрече «Штутгарт» обыграл «Боруссию» Дортмунд.