«Вольфсбург» и «Байер» голов не забили

«Вольфсбург» и «Байер» сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Германии. За 90 минут команды голов не забили.
После этой игры «Вольфсбург» идет на 8-м месте (30 очков), «Байер» расположился на 2-й позиции (46 баллов).
В другой встрече «Штутгарт» обыграл «Боруссию» Дортмунд.
Байер выглядел уставшими после изнурительного кубкового матча с Кельном.
думаю. что аспириновые окончательно сложили с себя чемпионские полномочия. (до начал сезона было понятно, что повторить чемпионство шансов почти нет)!
Бавария на порядок сильней.
зато есть шанс взять Кубок Германии.
ну и продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов))
Байер выглядел уставшими после изнурительного кубкового матча с Кельном.
думаю. что аспириновые окончательно сложили с себя чемпионские полномочия. (до начал сезона было понятно, что повторить чемпионство шансов почти нет)!
Бавария на порядок сильней.
зато есть шанс взять Кубок Германии.
ну и продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов))