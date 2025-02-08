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«Дхамк» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью, Милинкович-Савич забил гол

вчера, 23:35
ДхамкЛоготип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)2 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Дхамк» и «Аль-Хиляль» не выявили победителя в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Маркос Леонардо вывел гостей вперед на 32-й минуте, Хабибу Диалло на 50-й сравнял счет, Рубен Невеш на 58-й мог вернуть команде из Эр-Рияда преимущество, но не реализовал пенальти. На 73-й Диалло оформил дубль, а на 77-й отметился Сергей Милинкович-Савич.

После этой игры «Дхамк» идет на 11-м месте (23 балла), «Аль-Хиляль» находится на 2-й строчке (47 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 08:21
кто знает где Митрович?Травма или его уже там нет?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:28
Тяжело им без Неймара!!)))
5a4uhn6ewpmj
5a4uhn6ewpmj
сегодня в 06:48
Непобедимый Хиляль дал осечку,тем интереснее будет борьба за первое место
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:36
Осечка Аль-Хиляля.
Отпустили чуток лидера.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Отличная новость. Надеюсь, что Аль-Иттихад и Аль-Наср опередят Аль-Хиляла по итогам сезона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Аль-Хиляль упустил возможность догнать лидера.
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