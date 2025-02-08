«Дхамк» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью, Милинкович-Савич забил гол

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вчера, 23:35

«Дхамк» и «Аль-Хиляль» не выявили победителя в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Маркос Леонардо вывел гостей вперед на 32-й минуте, Хабибу Диалло на 50-й сравнял счет, Рубен Невеш на 58-й мог вернуть команде из Эр-Рияда преимущество, но не реализовал пенальти. На 73-й Диалло оформил дубль, а на 77-й отметился Сергей Милинкович-Савич.

После этой игры «Дхамк» идет на 11-м месте (23 балла), «Аль-Хиляль» находится на 2-й строчке (47 пунктов).