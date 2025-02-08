«Атлетик» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги

1739035963

вчера, 20:32

«Атлетик» крупно обыграл «Жирону» в 23-м туре Ла Лиги (3:0).

Ойан Сансет забил на 42-й (с пенальти), 45+1-й и 79-й минуте.

После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (44 балла), «Жирона» находится на 7-й строчке (31 пункт).