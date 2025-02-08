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«Атлетик» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги

вчера, 20:32
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)3 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Атлетик» крупно обыграл «Жирону» в 23-м туре Ла Лиги (3:0).

Ойан Сансет забил на 42-й (с пенальти), 45+1-й и 79-й минуте.

После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (44 балла), «Жирона» находится на 7-й строчке (31 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-espana.net
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:29
Да, всё верно, ошибся. Это было не в прошлом, а в позапрошлом сезоне (22/23).
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:41
Это было в прошлом сезоне!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:24
Жирона не та, как в прошлом сезоне... Ещё легко отделались...
Capral
Capral
вчера в 21:23
Жирона прошлого сезона, почти точная копия сегодняшней Барсы- тот же пацанский, скорострельный футбол, без центра поля и обороны. Единственное различие в том, что Ямаль покруче Вити Цыганкова, а Рафинья, конечно сильней и умней Довбика. Но в прошлом году, Реал был в силе и поставил Жирону на место в двух играх, с общим счетом-7:0!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:22
Это должно было случиться. Баски дома хороши
A.S.A
A.S.A ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:11
Если я не ошибаюсь, в том сезоне команды обменялись домашними победами в ЛаЛиге...(не утверждаю, но помоему так и было)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:07
Баски приближаются к к третьему месту, к Барселоне. Сегодня первое место сыграет со втором место, там тоже по-любому кто-то потеряет очки. Так что, это очень важные три очка. Играть против Атлетик Бильбао у них в гостях на Сан Мамес - это испытание. Баски очень хороши в своих стенах. Сансет с хет-триком. Ждём остальные матчи...
Incredulous
Incredulous ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
вчера в 21:05
Ну, как сказать. Год назад у себя дома баски проиграли Жироне.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:05
Бильбао должны были громить Жирону, но вратарь Жироны Гассанига потащил 3 нереальных момента, хотя третий мяч привез сам, неловко ввел мяч в игру....
Сансет мог и покер оформить, но защитник гостей в последний момент успел накрыть удар. Вообще, Сансету пора на повышение, думаю он и Нико Уильямс должны переходить в более крупные клубы
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 20:58
Ещё бы баски дома не обыграли Жирону.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:57
Хороший счет 3:0 ,Атлетик отлечился.
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