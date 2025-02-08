«Атлетик» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги

«Атлетик» крупно обыграл «Жирону» в 23-м туре Ла Лиги (3:0).
Ойан Сансет забил на 42-й (с пенальти), 45+1-й и 79-й минуте.
После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (44 балла), «Жирона» находится на 7-й строчке (31 пункт).
«Атлетик» крупно обыграл «Жирону» в 23-м туре Ла Лиги (3:0).
Ойан Сансет забил на 42-й (с пенальти), 45+1-й и 79-й минуте.
После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (44 балла), «Жирона» находится на 7-й строчке (31 пункт).
Сансет мог и покер оформить, но защитник гостей в последний момент успел накрыть удар. Вообще, Сансету пора на повышение, думаю он и Нико Уильямс должны переходить в более крупные клубы
Сансет мог и покер оформить, но защитник гостей в последний момент успел накрыть удар. Вообще, Сансету пора на повышение, думаю он и Нико Уильямс должны переходить в более крупные клубы