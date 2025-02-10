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«Рейнджерс» впервые за 153 года проиграл дома в Кубке клубу низшей лиги

сегодня, 10:44

«Рейнджерс» уступил «Куинз Парк» в матче 1/8 финала Кубка Шотландии (0:1).

Хозяева поля пропустили на 69-й минуте от Себа Дрозда. На 90+7-й они имели возможность отыграться, но пенальти не реализовал капитан Джеймс Тавернье.

«Джерс» впервые за свою 153-летнюю историю проиграли домашний поединок кубка страны команде из низшего дивизиона. Также это первое для них поражение от клуба из низшей лиги с 1967 года.

«Куинз Парк», занимающий 5-е место в шотландском Чемпионшипе, вышел в четвертьфинал Кубка Шотландии впервые с 1928-го.

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Все комментарии
pg3akwrte5hd
pg3akwrte5hd
сегодня в 13:55
Раз в год и палка стреляет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:59
Им бы ТенХаага, тот бы быстро рекорды новые поставил))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:31
Повторили "подвиг" Ливера...
adekvat
adekvat
сегодня в 11:23
За то прославились, выиграли бы никто не узнал бы даже что они играли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:11
Шапкозакидательское настроение ещё никому не приносило пользы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что проиграли далеко не слабой команде...
7g8e38hcnpnz
7g8e38hcnpnz
сегодня в 11:01
Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда.
112910415
112910415
сегодня в 10:57
обидно до слёз, однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:56
Все случается впервые. Рейнджерс давно не та грозная сила. Селтик доминант
Гость
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