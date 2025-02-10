«Рейнджерс» впервые за 153 года проиграл дома в Кубке клубу низшей лиги

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сегодня, 10:44

«Рейнджерс» уступил «Куинз Парк» в матче 1/8 финала Кубка Шотландии (0:1).

Хозяева поля пропустили на 69-й минуте от Себа Дрозда. На 90+7-й они имели возможность отыграться, но пенальти не реализовал капитан Джеймс Тавернье.

«Джерс» впервые за свою 153-летнюю историю проиграли домашний поединок кубка страны команде из низшего дивизиона. Также это первое для них поражение от клуба из низшей лиги с 1967 года.

«Куинз Парк», занимающий 5-е место в шотландском Чемпионшипе, вышел в четвертьфинал Кубка Шотландии впервые с 1928-го.