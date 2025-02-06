Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Игроки «Аль-Насра» получили подарки от «Динамо»

вчера, 19:37

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин передал от клуба подарки футболистам «Аль-Насра».

«Бело-голубые» приняли участие в бизнес-завтраке, организованном в рамках Зимнего кубка РПЛ. Представители российских команд, а также иностранные специалисты — директор клубного офиса Ла Лиги и бизнес-директор «Аль-Насра», обсудили максимизацию бизнеса в рамках футбола и ключевые шаги для развития инфраструктуры и узнаваемости брендов.

Ранее «Аль‑Наср» выложил в соцсетях видео, на котором защитник Али Ладжами прибыл на поединок Азиатской Лиги чемпионов с «Аль‑Васлом» в толстовке с литерой «Д» и надписью «Москва».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМолодёжный Евро-2027 состоится в Албании и Сербии
05 февраля
Промес забил победный гол и показал трибунам ромбик из пальцев
01 февраля
Генеральный и спортивный директора «Спартака» посетили матч клуба Промеса
01 февраля
Нуньес недоволен руководством «Ливерпуля»
01 февраля
Неймар прилетел на вертолёте на подписание контракта с «Сантосом»
01 февраля Фото
Интервью с Криштиану Роналду выйдет 3 февраля
29 января
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:50
Зажмут - все подарки уже Криштиану на "сорокет" подарили...)
Вещий
Вещий
вчера в 20:43
А когда будет обратный подарок??? ... или зажмотничают.
memphis
memphis
вчера в 20:21
Криш в толстовке Динамо нужен))) это будет раз...б)))
протон
протон
вчера в 20:13
А вовремя сегодня у Роналду днюха, вот и повод для подарка :)
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:58
Это саудовский Черкесов))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50
А лучшему в мире чё подарили то)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:48
Что то полиционер на чашке на саудита похож)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:46
Пришло время подарков ☝️😜
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
Будет из чего чай пить саудитам))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Логичнее было бы , что бы и игроки Динамо получили подарки от "Аль-Наср"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 