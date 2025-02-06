Игроки «Аль-Насра» получили подарки от «Динамо»

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вчера, 19:37

Председатель совета директоров московского «Динамо» передал от клуба подарки футболистам «Аль-Насра».

«Бело-голубые» приняли участие в бизнес-завтраке, организованном в рамках Зимнего кубка РПЛ . Представители российских команд, а также иностранные специалисты — директор клубного офиса Ла Лиги и бизнес-директор «Аль-Насра», обсудили максимизацию бизнеса в рамках футбола и ключевые шаги для развития инфраструктуры и узнаваемости брендов.

Ранее «Аль‑Наср» выложил в соцсетях видео, на котором защитник прибыл на поединок Азиатской Лиги чемпионов с «Аль‑Васлом» в толстовке с литерой «Д» и надписью «Москва».