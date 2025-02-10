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Далот: «МЮ способен выиграть АПЛ с Аморимом»

вчера, 19:31

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот верит в чемпионство клуба под руководством Рубена Аморима.

Честно говоря, я считаю, что при Амориме наша команда имеет реальные шансы на победу в АПЛ. Это достижимая цель. Однако для болельщиков самым трудным моментом является необходимость ожидать. Я, как футболист, понимаю чувства фанатов. Я знаю, что клуб жаждет побед, и все стремятся к успеху.

Я думаю, что мы способны выиграть АПЛ с этим тренером, но в то же время нужно создать среду, соответствующую его требованиям к игрокам. Нам также нужно адаптироваться к его системе игры. На это потребуется время.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:26
....8 лет в Порту,потом Моур взял в МЮ,земляк -земляка, и усё....!!!
Кто у этих португальцев вообще спрашивает их мнение,варяги мать их! Бедный МЮ...!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 21:52
Наверное тут как повезёт.
Ливерпуль мог быть и на дне. К примеру не было бы Бенитеса и Клоппа, то у Ливерпуля не было трофеев ЛЧ и АПЛ. А ведь Клопп мог как принять Ливерпуль так и нет, если бы на Клоппа вышел более богатый клуб, все могло бы сложиться по другому. Ливерпуль мог бы не уволить Роджерса и все было бы по старому.
Наверное таких возможностей у МЮ были десятки после Фергюсона, возможно МЮ только и делал что ошибался с тренерами. Им повезло что 26 лет Фергюсон тренировал МЮ и МЮ не знал забот и теперь манкунианцы думают, что так легко найдут тренера. Они ещё не знают сколько тренеров им придётся сменить чтобы найти своего тренера и поэтому им нельзя было спешить с тратами в ТО . В этом плане Ливерпуль сделал мудро, после диких трат это не принесло результата, потом Ливерпуль просто стал идти исходя из своих финансовых возможностей, понимая ситуацию в целом, что любая авантюра может отправить клуб на дно. А МЮ все это игнорировал, считая что вот вот им повезёт. А успех не приходит быстро.
69Haya96
69Haya96 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:21
Я не написал, что ситуации Ливерпуля и Манчестера схожи, конечно они разные. Мой пример: когда сменилось руководство «Ливерпуля», клуб постепенно поднялся с низов наверх с помощью Клоппа и других специалистов. Манчестер, конечно, тратит много денег, эти деньги были потрачены и при Сульшере. Команда играла по инерции как минимум год. После его ухода наметился только спад. Даже при Сульшере в конце был спад. Конечно, они тратят много, но пользы от этого ноль. Наивны они или нет — это другой вопрос. Они не умны. Предыдущее руководство «Ливерпуля» хотя бы заработало на трансферах Суареса и всех остальных талантов, но «Манчестер Юнайтед» не может сделать даже этого...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:02
было время, игроки Арсенала и Венгер сидели долгое время без трофеев.
и каждый раз весной говорили сразу про "покер" из трофей к концу сезона.
но по итогу каждый раз оставались вообще без трофеев.
вот что ждет МЮ.
сейчас команда Аморима хотя бы 3 матча подряд в премьер лиге выиграть не могут...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 20:52
Скорее всего ситуация Ливерпуля и МЮ разная. Ливерпуль никогда столько не тратил как МЮ, а МЮ тратил на уровне грандов, а результата нет. Возможно проблема в руководстве, а возможно нет, если учесть сколько хлама накупил Тен Хаг когда ему дали власть на трансферном рынке. Тут обвинить руководство сложно, их можно обвинить лишь в наивности.
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:28
Причина неудач «Манчестер Юнайтед» не в тренерах, а в руководстве. У «Ливерпуля» также были плохие годы, когда всех хороших игроов команды продавали за большие деньги, разумной трансферной политики не было. Когда сменилось руководство, команда начала постепенно развиваться.

«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего тренера в мире, но этот тренер вскоре покинет клуб из-за своих отношений с руководством. Вот почему многие известные менеджеры не хотят иметь дело с проблемами «Манчестер Юнайтед». Аморим не в скором будущем сможет выиграть трофей с МЮ. У него мало опыта, и я думаю, что через год им понадобится другой тренер. И что тогда скажет Далот - Амориму не дали достаточно времени? Талантливые ребята, но пока нет команды.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:26
Португалец хвалит португальца…оно может и правильно, но реалии немного иные всё же.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:10
Мдяя! Наверное наборчик был в применении!)))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:04
Только он не сказал когда это случится...
drug01
drug01
вчера в 19:42
А сколько времени на это надо?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
Если будет 38 домашних матчей с Лестером в АПЛ и будут засчитывать голы из оффсайда, то вполне возможно
Гость
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