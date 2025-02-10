Далот: «МЮ способен выиграть АПЛ с Аморимом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» верит в чемпионство клуба под руководством .

Честно говоря, я считаю, что при Амориме наша команда имеет реальные шансы на победу в АПЛ . Это достижимая цель. Однако для болельщиков самым трудным моментом является необходимость ожидать. Я, как футболист, понимаю чувства фанатов. Я знаю, что клуб жаждет побед, и все стремятся к успеху.