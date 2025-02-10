Далот: «МЮ способен выиграть АПЛ с Аморимом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот верит в чемпионство клуба под руководством Рубена Аморима.
Честно говоря, я считаю, что при Амориме наша команда имеет реальные шансы на победу в АПЛ. Это достижимая цель. Однако для болельщиков самым трудным моментом является необходимость ожидать. Я, как футболист, понимаю чувства фанатов. Я знаю, что клуб жаждет побед, и все стремятся к успеху.
Я думаю, что мы способны выиграть АПЛ с этим тренером, но в то же время нужно создать среду, соответствующую его требованиям к игрокам. Нам также нужно адаптироваться к его системе игры. На это потребуется время.
«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего тренера в мире, но этот тренер вскоре покинет клуб из-за своих отношений с руководством. Вот почему многие известные менеджеры не хотят иметь дело с проблемами «Манчестер Юнайтед». Аморим не в скором будущем сможет выиграть трофей с МЮ. У него мало опыта, и я думаю, что через год им понадобится другой тренер. И что тогда скажет Далот - Амориму не дали достаточно времени? Талантливые ребята, но пока нет команды.
«Манчестер Юнайтед» может заполучить лучшего тренера в мире, но этот тренер вскоре покинет клуб из-за своих отношений с руководством. Вот почему многие известные менеджеры не хотят иметь дело с проблемами «Манчестер Юнайтед». Аморим не в скором будущем сможет выиграть трофей с МЮ. У него мало опыта, и я думаю, что через год им понадобится другой тренер. И что тогда скажет Далот - Амориму не дали достаточно времени? Талантливые ребята, но пока нет команды.
Ливерпуль мог быть и на дне. К примеру не было бы Бенитеса и Клоппа, то у Ливерпуля не было трофеев ЛЧ и АПЛ. А ведь Клопп мог как принять Ливерпуль так и нет, если бы на Клоппа вышел более богатый клуб, все могло бы сложиться по другому. Ливерпуль мог бы не уволить Роджерса и все было бы по старому.
Наверное таких возможностей у МЮ были десятки после Фергюсона, возможно МЮ только и делал что ошибался с тренерами. Им повезло что 26 лет Фергюсон тренировал МЮ и МЮ не знал забот и теперь манкунианцы думают, что так легко найдут тренера. Они ещё не знают сколько тренеров им придётся сменить чтобы найти своего тренера и поэтому им нельзя было спешить с тратами в ТО . В этом плане Ливерпуль сделал мудро, после диких трат это не принесло результата, потом Ливерпуль просто стал идти исходя из своих финансовых возможностей, понимая ситуацию в целом, что любая авантюра может отправить клуб на дно. А МЮ все это игнорировал, считая что вот вот им повезёт. А успех не приходит быстро.
Ливерпуль мог быть и на дне. К примеру не было бы Бенитеса и Клоппа, то у Ливерпуля не было трофеев ЛЧ и АПЛ. А ведь Клопп мог как принять Ливерпуль так и нет, если бы на Клоппа вышел более богатый клуб, все могло бы сложиться по другому. Ливерпуль мог бы не уволить Роджерса и все было бы по старому.
Наверное таких возможностей у МЮ были десятки после Фергюсона, возможно МЮ только и делал что ошибался с тренерами. Им повезло что 26 лет Фергюсон тренировал МЮ и МЮ не знал забот и теперь манкунианцы думают, что так легко найдут тренера. Они ещё не знают сколько тренеров им придётся сменить чтобы найти своего тренера и поэтому им нельзя было спешить с тратами в ТО . В этом плане Ливерпуль сделал мудро, после диких трат это не принесло результата, потом Ливерпуль просто стал идти исходя из своих финансовых возможностей, понимая ситуацию в целом, что любая авантюра может отправить клуб на дно. А МЮ все это игнорировал, считая что вот вот им повезёт. А успех не приходит быстро.