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Слот: «В Премьер-Лиге сложнее всего выиграть»

сегодня, 13:42

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что АПЛ является наиболее трудным турниром.

Играем по 5 матчей за 15 дней уже семь месяцев. Каждый этап сезона имеет огромное значение, если выступаешь в Премьер-Лиге.

В ней сложнее всего выиграть. Есть много команд, способных стать чемпионами, которые могут выиграть 10-15 матчей подряд. Нельзя снижать темп, нельзя проводить несколько слабых поединков, поскольку тебя догонят. Вот что такое Премьер-Лига, вот почему она такая интересная и в ней здорово работать.

В прошлом сезоне «Арсенал» проиграл только два из последних 15 или 17 матчей, но «Сити» все равно стал чемпионом. Предстоящие пять матчей важны, но и девять последующих тоже. 23-24 игры до этого были не менее важны.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:00
Конечно сильнее, в АПЛ пол чемпионата денежные мешки, соревнуются, кто больше потратит, кто у кого игроков перехватит со всего мира. А в Нидерландах ,например, академии рулят. Фейенорд, с которым Слот стал чемпионом, имеет одну из лучших академии. Плюс еще два-три клуба, остальные пропасть. Поэтому там легче.
112910415
112910415
сегодня в 17:57
а кому сейчас легко
SHEARER
SHEARER
сегодня в 16:42
Примьер лига очень сильный турнир!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:10
Арне сделал очень уверенный шаг к своему первому трофею в Ливерпуле.
Кубки еще подождут.
cttdbmh2975k
cttdbmh2975k
сегодня в 15:09
Куча проходных матчей, когда фавориты выигрывают с разгромным счетом и это АПЛ. А вот для аутсайдеров и середняков действительно сложный турнир.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:55
Один из кубковых матчей англичанам надо убрать
agqk2gphue6y
agqk2gphue6y
сегодня в 14:39
Тут с ним можно согласиться,АПЛ самая непредсказуемая лига
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:32
Правильно все делает Слот, солому нужно постелить заранее.
Но по факту только Арсенал способен конкурировать в этом сезоне. Остальные команды нестабильны. А по поводу МС, то там Пеп не знает когда команда начнет побеждать с грандами и тем более 10-15 побед в матчах такая команда прямо сейчас более вероятно не способна выдать. Слот все правильно делает упускать возможное чемпионство нельзя иначе фанаты начнут критиковать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:06
По факту все!)
j4555h8tnwtr
j4555h8tnwtr
сегодня в 14:01
За такой турнир платят самые большие деньги, нытье здесь не уместно.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:01
думаю что каждый тренер АПЛ придерживается такого мнения, особенно те кто играют на несколько фронтов.
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