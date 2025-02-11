Слот: «В Премьер-Лиге сложнее всего выиграть»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что АПЛ является наиболее трудным турниром.
Играем по 5 матчей за 15 дней уже семь месяцев. Каждый этап сезона имеет огромное значение, если выступаешь в Премьер-Лиге.
В ней сложнее всего выиграть. Есть много команд, способных стать чемпионами, которые могут выиграть 10-15 матчей подряд. Нельзя снижать темп, нельзя проводить несколько слабых поединков, поскольку тебя догонят. Вот что такое Премьер-Лига, вот почему она такая интересная и в ней здорово работать.
В прошлом сезоне «Арсенал» проиграл только два из последних 15 или 17 матчей, но «Сити» все равно стал чемпионом. Предстоящие пять матчей важны, но и девять последующих тоже. 23-24 игры до этого были не менее важны.
Но по факту только Арсенал способен конкурировать в этом сезоне. Остальные команды нестабильны. А по поводу МС, то там Пеп не знает когда команда начнет побеждать с грандами и тем более 10-15 побед в матчах такая команда прямо сейчас более вероятно не способна выдать. Слот все правильно делает упускать возможное чемпионство нельзя иначе фанаты начнут критиковать.
Но по факту только Арсенал способен конкурировать в этом сезоне. Остальные команды нестабильны. А по поводу МС, то там Пеп не знает когда команда начнет побеждать с грандами и тем более 10-15 побед в матчах такая команда прямо сейчас более вероятно не способна выдать. Слот все правильно делает упускать возможное чемпионство нельзя иначе фанаты начнут критиковать.