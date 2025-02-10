Представитель Захаряна: «Мыслей об аренде нет – тем более в Россию»

Полузащитник «Реала Сосьедад» не думает о возможной аренде из испанского клуба, особенно в российские команды, заявил представитель игрока Геннадий Голубин.

Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом. Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то, как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть? Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и все будет хорошо.