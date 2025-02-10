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Представитель Захаряна: «Мыслей об аренде нет – тем более в Россию»

вчера, 20:58

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не думает о возможной аренде из испанского клуба, особенно в российские команды, заявил представитель игрока Геннадий Голубин.

Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом. Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то, как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть? Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и все будет хорошо.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Головин тоже начинал с серии травм. Но им занялись специалисты в Монако и разработали для него индивидуальный план укрепления тела и здоровья. Как с такими спецами в Сосьедаде? Готовы они персонально для Захаряна разработать качественный план?
Capral
Capral
вчера в 21:37
Заха и его агент, при одном слове Россия- уже теряют дар речи!!! С таким трудом удалось сбежать, а топерь, что же- снова возвращаться?! НИКОГДА!!! Сорок матчей он провел в Испании?! Когда и где- на лавке?! Я всегда говорил, что этот малый- тот еще проходимец... Когда, он, еще 18-летний мальчишка хвастал своей первой заоблачной зарплатой, уже тогда я сказал что он- тот еще жучара, и не ошибся... Но вероятно, иметь такого агента- трудно быть другим.
lotsman
lotsman
вчера в 21:14, ред.
Какая аренда? Вы о чём? Такоё тёплое место терять!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:11
Дело не России, а в РПЛ. Очевидно, что этот шаг назад. И тогда придется признать, что не готов, а не хочется признаваться в этом))
whwkxz9kf7y2
whwkxz9kf7y2
вчера в 21:10
Захаряну понравилась такая работа, получать бабло, не работая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Как-то он снисходительно стал к России относится...
Гость
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