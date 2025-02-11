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Симоне Индзаги: «Мы провели отличный матч, статистика это подтверждает»

сегодня, 08:13
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1). 6 февраля команда из Флоренции разгромила миланцев в перенесенном поединке 14-го тура (3:0).

Вместе мы одержали победу в важном матче. Фанаты также поддержали нас в этом непростом испытании.

В последние дни мы постарались восстановиться, работать и не обращать внимания на то, что о нас говорили. Ребята придали мне уверенности. Было трудно, поскольку «Фиорентина» оборонялась низко, а в четверг они сенсационно наказали нас.

Сегодня, когда мы повели в счете, они реализовали пенальти. Затем, после второго гола, мы были осторожны на контратаках, в которых они оказались сильны.

Мы прошли замечательный путь. У нас было выдающееся выступление в Лиге чемпионов. В чемпионате мы идем хорошо, как и другие команды. Сегодня мы провели отличный матч, статистика это подтверждает. Команда сохраняла ясность ума, несмотря на тяжелое поражение.

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Все комментарии
uedwm4dqa74b
uedwm4dqa74b
сегодня в 09:37
Матч получился боевым, Интер с нелегкой победой!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:43
Статистика статистикой, а Фиорентина выглядела очень достойно... Обе команды играли просто отлично и хорошо бы им попасть, по итогам сезона, в Лигу чемпионов УЕФА...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:42
И счёт на табло, и статистика в пользу Интера...
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