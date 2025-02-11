Симоне Индзаги: «Мы провели отличный матч, статистика это подтверждает»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1). 6 февраля команда из Флоренции разгромила миланцев в перенесенном поединке 14-го тура (3:0).

Вместе мы одержали победу в важном матче. Фанаты также поддержали нас в этом непростом испытании.

В последние дни мы постарались восстановиться, работать и не обращать внимания на то, что о нас говорили. Ребята придали мне уверенности. Было трудно, поскольку «Фиорентина» оборонялась низко, а в четверг они сенсационно наказали нас.

Сегодня, когда мы повели в счете, они реализовали пенальти. Затем, после второго гола, мы были осторожны на контратаках, в которых они оказались сильны.

Мы прошли замечательный путь. У нас было выдающееся выступление в Лиге чемпионов. В чемпионате мы идем хорошо, как и другие команды. Сегодня мы провели отличный матч, статистика это подтверждает. Команда сохраняла ясность ума, несмотря на тяжелое поражение.