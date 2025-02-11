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Фердинанд: «Футболисты, уходящие из МЮ, выглядят как новые»

сегодня, 08:36

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о давлении, которое испытывают футболисты команды.

Все футболисты, уходящие из МЮ, выглядят как новые, динамичные игроки, поскольку сбрасывают с себя оковы. Атмосфера и давление «Олд Траффорд», эмблема – все это заставляет их думать: «Надо же, как все отличается».

Наверное, то же касается и Рэшфорда. Дело в том, чтобы раскрыть то, что дало этим игрокам возможность играть на «Олд Траффорд».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:12, ред.
Сейчас состав можно назвать слабым, да потому что как выразился юзер "Петля" все хорошие игроки ушли из МЮ и сейчас причина вполне может быть только в игроках.
Остался Эриксен которому в силу здоровья нельзя давать большие нагрузки и он будет играть как в арабской лиге, а реальный топ клуб который ставит высокие цели его не возьмет. Потому что там могут быть высокие нагрузки и тренер если на то пойдет будет мучать на тренировочной базе чтобы был результат. Например тот же Магат сразу отправил бы Эриксена в другой клуб и поэтому такого как Магат никто из игроков МЮ не будет приветствовать в клубе. Потому что половина балласта сразу уйдут на выход. Даже Жозе не смог отправить того же Шоу в другой клуб. Видимо игроки пустили большие корни в клубе и не хотят уходить. Сейчас даже Фергюсону им тяжело будет вдолбить.
А теперь кто ушли из МЮ, а ушли из МЮ - Лукаку и Мхитарян и сыграли в финале ЛЧ. Игроки не хотели просиживать карьеру в МЮ, а те кто остался сейчас это сбитые летчики.
Мактоминей имеет шанс взять скудетто с Наполи.
И главное МЮ продолжает набирать балласт, взяли Де Лигта который был не способен взять место в основе у Кима и Упамекано. Если Бавария отпустила Де Лигта значит он был хуже Упамекано и Кима, а Де Лигт не стал бороться за место в основе и видимо ему не нужны трофеи которые он мог взять с Баварией, ему нужна была та же зарплата и с этим "эго" что он играет на топ уровне (хотя если бы играл он был бы в Баварии) и ему не надо это доказывать в конкуренции с Кимом и Упамекано. И с таким "эго" игроков МЮ коллекцинирует, без амбиций. Да если бы Де Лигту нужны трофеи он бы не ушёл из Баварии, даже если бы МЮ предложил бы больше по зарплате. А для любого топ игрока важны трофеи в первую очередь.
Еще стоит добавить тренеров (извиняюсь за выражение) имбецилов и параноиков которые своими действиями только усугубляли ситуацию в клубе.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:01
Можно и так сказать. После ухода заиграли Эланга, Гринвуд, Мактоминей, Даже Антони в первом матче стал лучшим игроком. А во втором забил гол. )Только Роналду и Санчо не заиграли.)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:59
)))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:08
Получается и ЭТХ тут был ни при чём, а мы его овном поливали....
Вообще, если чесно, игроки -это последняя ветвь бардака, который происходит в МЮ! Менять там нужно и "корни"(владельцы) и "ствол"(руководство) срезать ненужные ветки(чистка состава) и вот тогда, подождав некоторое время, клуб снова расцветет, и начнет давать плолы!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:59, ред.
))) Ржу, не могу!
Пригласили голландского дауна, тот повыгонял основу - всех, кто умел играть (Роналду, Погба, Гринвуд, Санчо, Ван Биссака, Ван де Бек...), а щас башку ломают в поисках причины, и ностальгируют по былым временам...

P.S. Да таким макаром любой топ можно развалить..., а потом сделать страдальческое личико, клеймить Судьбу и пинять на Тёмные силы из Космоса...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:52
Изнеженные и избалованные огромными з/п.
zce3b4d5sh5a
zce3b4d5sh5a
сегодня в 10:59
Зато зарплату они без всякого давления получают и весьма неплохую. Отрабатывать надо.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 10:25
Вообще-то нежелательно такие вещи на герб. Представители МЮ наверное не задумывались об этом всерьез.
papntphxhpv9
papntphxhpv9
сегодня в 10:17
Они отдохнувшие после скамейки Манчестера, выглядят лучше
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:09
Атмосфера плохая в клубе, это очевидно. И идет это всё от Глейзеров. Это уже не изменить, пока они у власти
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:32
Значит дело все в клубе получается, а не в игроках )))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:25
Сатанинская эмблема высасывает душу
112910415
112910415
сегодня в 09:11
удивительно, что оковы только у спортсменов из МЮ ... остальные как-то особо не страдают от оков !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:56
А может футболисты в МЮ , отдыхают как в санатории и поэтому такой эффект...)))
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