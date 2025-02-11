Фердинанд: «Футболисты, уходящие из МЮ, выглядят как новые»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о давлении, которое испытывают футболисты команды.

Все футболисты, уходящие из МЮ , выглядят как новые, динамичные игроки, поскольку сбрасывают с себя оковы. Атмосфера и давление «Олд Траффорд», эмблема – все это заставляет их думать: «Надо же, как все отличается».

Наверное, то же касается и Рэшфорда. Дело в том, чтобы раскрыть то, что дало этим игрокам возможность играть на «Олд Траффорд».