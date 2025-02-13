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У футболиста «Родины» диагностирована черепно-мозговая травма

сегодня, 12:57

Полузащитник «Родины» Дмитрий Маркитесов получил черепно-мозговую травму во время товарищеского матча с костромским «Спартаком» (2:1, победный гол на счету Маркитесова). Игрок столкнулся с одним из «спартаковцев» во время борьбы на «втором этаже», после чего покинул поле на носилках.

Пресс-служба «Родины» рассказала о состоянии здоровья 23-летнего футболиста:

У Маркитесова черепно‑мозговая травма. Состояние удовлетворительное. Скоро будет в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Родина» заинтересована в услугах защитника «Спартака».

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Вещий
Вещий
сегодня в 13:30
Здоровья и чтобы без последствий..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Здоровья игроку, а Спартак не умеет проигрывать...
Гость
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