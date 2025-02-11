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Полузащитник ЦСКА Глебов избежал серьёзной травмы

сегодня, 22:29

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что в результате повторного медицинского обследования Глебова в Москве у него не было обнаружено переломов костей стопы и голени, а также повреждений ахиллова сухожилия.

В течение ближайших нескольких дней Глебов пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 23:33, ред.
Конь здоров как конь)...
Red blu
Red blu
сегодня в 23:04
Хорошая новость. Перспективный молодой футболист.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:47
Это очень хорошо.
Способный парнишка и до ИГРЫ жадный.
Выделяется на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:41
Вот и отлично! Молодой паренек. Только 19 лет стукнуло. Повезло парню. Мне было страшно смотреть на это. Но молодость творит чудеса.! Здоровья и успехов на поле!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:34
Это очень хорошо! Может обойдется "малой кровью"
Гость
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