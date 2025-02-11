Полузащитник ЦСКА Глебов избежал серьёзной травмы

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сегодня, 22:29

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что в результате повторного медицинского обследования Глебова в Москве у него не было обнаружено переломов костей стопы и голени, а также повреждений ахиллова сухожилия.