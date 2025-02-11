Полузащитник ЦСКА Глебов избежал серьёзной травмы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что в результате повторного медицинского обследования Глебова в Москве у него не было обнаружено переломов костей стопы и голени, а также повреждений ахиллова сухожилия.
В течение ближайших нескольких дней Глебов пройдет курс стартовой терапии, направленной на устранение отека и воспаления, а после его окончания уже будет определен срок лечения.
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Выделяется на поле.
Способный парнишка и до ИГРЫ жадный.
Выделяется на поле.