У 18-летнего защитника «Зенита» парализовало часть лица

У 18-летнего защитника «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Именно это и стало причиной возвращения его из аренды в «Урале».
Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сообщил, что у 18-летнего защитника «серьёзное заболевание».
По информации источника, петербургский клуб активно помогает игроку с лечением.
За полгода в составе «Урала» Бардачев принял участие в шести матчах, а договор был рассчитан до конца сезона.
В 2009г., совсем еще молодая волейболистка московского Динамо Н.Сафронова, прямо на тренировке потеряла сознание, её разбил инсульт. А было ей, около 19лет. И вот, до сих пор, она мучается, страдает, хотя проходила лечение в Германии и тп. Сейчас все болезни помолодели.
В 2009г., совсем еще молодая волейболистка московского Динамо Н.Сафронова, прямо на тренировке потеряла сознание, её разбил инсульт. А было ей, около 19лет. И вот, до сих пор, она мучается, страдает, хотя проходила лечение в Германии и тп. Сейчас все болезни помолодели.
ЗДОРОВЬЯ пацану!!!!!!!
ЗДОРОВЬЯ пацану!!!!!!!