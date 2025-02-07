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У 18-летнего защитника «Зенита» парализовало часть лица

вчера, 11:20

У 18-летнего защитника «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Именно это и стало причиной возвращения его из аренды в «Урале».

Президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сообщил, что у 18-летнего защитника «серьёзное заболевание».

По информации источника, петербургский клуб активно помогает игроку с лечением.

За полгода в составе «Урала» Бардачев принял участие в шести матчах, а договор был рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
Спасибо Виктор!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:06
ЗДОРОВЬЯ ему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
протон
протон
сегодня в 00:05
Респект клубу за помощь парню в такой ситуации. Помню, как Зенит не разорвал контракт с Поповичем, оставив его в клубе на зарплате игрока, когда у Геннадия были обнаружены серьезные проблемы с сердцем. А в дальнейшем Поповичу была предоставлена работа в клубе. Так что для Зенита это не первый раз, когда клуб не бросает своих в трудную минуту.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
Да у меня у сына лет в 15 подскакивало давление! Потом занялся собой и сейчас Слава Богу все норм!Заканчивает МПГУ и третий год уж преподает прямо в своей школе где учился!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:26
Привет, Володя!!!
В 2009г., совсем еще молодая волейболистка московского Динамо Н.Сафронова, прямо на тренировке потеряла сознание, её разбил инсульт. А было ей, около 19лет. И вот, до сих пор, она мучается, страдает, хотя проходила лечение в Германии и тп. Сейчас все болезни помолодели.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:20
Приветствую Виктор! Щас инсульт как говорят помолодел и уже этому как грится не удивляются!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:24
И в то же время Урал поступил некрасиво. Получается, если играть, то до конца сезона, а если захворал - иди в Зенит. Удобно, конечно, но...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:56
Респект Зениту - не бросили парнишку, помогают с лечением.
Capral
Capral
вчера в 12:29
Это может быть предвестник инсульта, и неважно в каком возрасте.
ЗДОРОВЬЯ пацану!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
Ужас..... Здоровья пацану!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:24
Парню Скорейшего выздоровления
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