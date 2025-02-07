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вчера, 11:20

У 18-летнего защитника «Зенита» парализовало часть лица. Именно это и стало причиной возвращения его из аренды в «Урале».

Президент клуба из Екатеринбурга сообщил, что у 18-летнего защитника «серьёзное заболевание».

По информации источника, петербургский клуб активно помогает игроку с лечением.

За полгода в составе «Урала» Бардачев принял участие в шести матчах, а договор был рассчитан до конца сезона.