Коммерческий директор ФНЛ может стать гендиректором «Крыльев Советов»

Роберт Тер-Абрамян увольняется с поста коммерческого директора ФНЛ. В пятницу он покинет данную должность. Сообщается, что Тер-Абрамян станет генеральным директором «Крыльев Советов».
36-летний функционер работал руководителем спонсорских проектов хоккейного клуба «Спартак», занимал должности директора департамента спонсорских проектов КХЛ, директора по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Хумо», а также был коммерческим директором хоккейного «Авангарда».
Ранее в «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина.