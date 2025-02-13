Коммерческий директор ФНЛ может стать гендиректором «Крыльев Советов»

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сегодня, 15:35

Роберт Тер-Абрамян увольняется с поста коммерческого директора ФНЛ . В пятницу он покинет данную должность. Сообщается, что Тер-Абрамян станет генеральным директором «Крыльев Советов».

36-летний функционер работал руководителем спонсорских проектов хоккейного клуба «Спартак», занимал должности директора департамента спонсорских проектов КХЛ , директора по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Хумо», а также был коммерческим директором хоккейного «Авангарда».

Ранее в «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина.