Президент клуба, игроки которого ушли с поля, объявил об уходе с должности

Президент «Аданы Демирспор» Бедирхан Дурак на своей странице в социальной сети объявил о решении покинуть свою должность.

9 февраля футболисты клуба покинули поле в матче с «Галатасараем».

Дорогие болельщики «Аданы Демирспор»!

Я работал день и ночь, чтобы должным образом исполнять обязанности президента, которые я принял с октября, жертвуя своим временем, здоровьем и ресурсами.

Я всегда игнорировал деструктивные и раздражающие сообщения в социальных сетях ради блага моего клуба. Мне грустно видеть, что мы достигли точки, когда выбраться из водоворота, в который мы попали, уже невозможно.

Ради лучшего будущего я хотел бы сообщить всем нашим болельщикам, что я ухожу в отставку с должности президента, которая была мне предоставлена, в первую очередь ради моего клуба, моей семьи, моих близких и моего здоровья.