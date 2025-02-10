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Президент клуба, игроки которого ушли с поля, объявил об уходе с должности

сегодня, 11:21
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана ДемирспорВчера в 19:00 Матч перенесен

Президент «Аданы Демирспор» Бедирхан Дурак на своей странице в социальной сети объявил о решении покинуть свою должность.

9 февраля футболисты клуба покинули поле в матче с «Галатасараем».

Дорогие болельщики «Аданы Демирспор»!

Я работал день и ночь, чтобы должным образом исполнять обязанности президента, которые я принял с октября, жертвуя своим временем, здоровьем и ресурсами.

Я всегда игнорировал деструктивные и раздражающие сообщения в социальных сетях ради блага моего клуба. Мне грустно видеть, что мы достигли точки, когда выбраться из водоворота, в который мы попали, уже невозможно.

Ради лучшего будущего я хотел бы сообщить всем нашим болельщикам, что я ухожу в отставку с должности президента, которая была мне предоставлена, в первую очередь ради моего клуба, моей семьи, моих близких и моего здоровья.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 15:08
Сами растут в поле дураков)))
memphis
memphis
сегодня в 14:23
Все из-за Дзюбы
memphis
memphis
сегодня в 14:22
Дураков не сеют, не пашут...
g75pbzcbdsme
g75pbzcbdsme
сегодня в 13:23
Не знал как спрыгнуть с должности президента, а тут вдруг случай подвернулся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:04
Дурак еще оправдывается))
а кто ответственный, что клуб на последнем месте, и игра уровня 3 лиги?!
8ucgy3hdcg74
8ucgy3hdcg74
сегодня в 13:01
Скоро и команду расформируют.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:54
Вчера ушел с поля, сегодня с должности....а завтра что? Уйдет из семьи?))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:19
Вынудили что ли уйти...?
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:00
В Турции киношки по 300-500 серий...
Личность он известная...))
Пристроится)
А ещё на улицах варят и продают очень вкусное турецкое коХвЭ)
112910415
112910415
сегодня в 11:57
а технический директор, который велел всем уходить ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:53
Фамилия в тему?
adekvat
adekvat
сегодня в 11:52
Игроки ушли и президент ушел, кто следующий?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:40
))))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:29
Думаю что он без работы не останется
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