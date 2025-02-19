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Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» намечено на осень 2026 года

вчера, 17:27

Завершение реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве намечено на осень 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Стадион на Восточной улице был возведён в 1959-м для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ — московского «Торпедо». К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован.

Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби.

Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

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Все комментарии
zcvab4dggfs8
zcvab4dggfs8
вчера в 17:48
Столько стадионов по стране в убогом состоянии, в Москве на каждом углу по стадиону и команде и отсутствие зрителей.
drug01
drug01
вчера в 17:47
Значит уже скоро... Это супер!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33
Сколько лет уже обещают. Посмотрим.
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