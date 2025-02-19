Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» намечено на осень 2026 года

Завершение реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве намечено на осень 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы .

Стадион на Восточной улице был возведён в 1959-м для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ — московского «Торпедо». К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован.

Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби.