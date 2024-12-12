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В Красноярске планируют построить стадион для игры в РПЛ

сегодня, 09:25

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, что в Красноярске собираются построить новый стадион для «Енисея».

Недавно были в Красноярском крае, общались с губернатором. У него есть план по строительству нового крытого стадиона с вместимостью, которая позволит играть в РПЛ. Уже есть земельный участок, сейчас идёт обсуждение проекта.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:17
Спешка... Конечно "игр"...
Короче, мы поняли друг друга)
Uzetum
Uzetum
сегодня в 11:42, ред.
Чем больше стадионов в стране, тем лучше.
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:57
В Красноярске планируют построить стадион для игры в Российской Премьер Лиге.
В интернете далеко не всё грамотно написано. Этот заголовок я бы сформулировал так - Для игр (не игры) в РПЛ в Красноярске планируют построить новый стадион.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:42, ред.
Мну наверное неверно понял смысл заголовках (3 класса ЦПШ за хребтом)
В голове крутиться следующая формулировка заголовка статьи:
"В Красноярске планируют построить новый, футбольный стадион, для игр в РПЛ"
Что матроскин скажет?)
shur
shur
сегодня в 10:33
...дело нужное,полезно,необходимое,уважуха!!!
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:27, ред.
Сейчас Енисей не играет в РПЛ. Он играет в ФНЛ. В дальнейшем планирует пробиться в РПЛ. И для игры в РПЛ планирует построить новый стадион, крытый, с вместимостью по стандартам РПЛ. Так понятно?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:26
А вот это отличная идея... Сейчас пространство РПЛ ограничено фактически только европейской частью России. Но страна у нас большая и футбол везде любят. Неплохо бы денег на это выделить из Федерального бюджета... И не забыть установить жёсткий контроль за расходом финансовых средств - ещё помним Крестовский...
26yjfxdntst4
26yjfxdntst4
сегодня в 10:04
Это отличная новость для болельщиков «Енисея» и всего Красноярского края! Строительство нового современного стадиона станет важным шагом для развития футбола в регионе. Крытый стадион с хорошей вместимостью не только повысит комфорт зрителей, но и создаст условия для участия команды в Российской Премьер-Лиге. Очень радует, что губернатор поддерживает такие инициативы, и надеюсь, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Ждём с нетерпением открытия новой арены и ярких матчей на ней!
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:55
на 5 тыс у хоккейного Енисея арена имеется , а для футбола по более как по мне арена нужна ( хотя бы как у дачников в АПЛ) и метро пора там строить , город огромный и растет еще.
матос
матос
сегодня в 09:52
Стадион крытый это хорошо , морозы в сибири знатные.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:47
"В Красноярске планируют построить стадион для игры в РПЛ"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395364/izmaylov-nail 12.12.2024

"РПЛ" это новая какая то игра?)
Конкурентка игре "Футбол"?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:35
Там стадион и на 5 тыс хватит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:32
Крытый-это хорошо, только нужно чтобы Енисей прошёл в РПЛ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:32
Деньги если есть,то можно и построить.
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