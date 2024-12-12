"В Красноярске планируют построить стадион для игры в РПЛ"

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) рассказал, что в Красноярске собираются построить новый стадион для «Енисея».

Недавно были в Красноярском крае, общались с губернатором. У него есть план по строительству нового крытого стадиона с вместимостью, которая позволит играть в РПЛ . Уже есть земельный участок, сейчас идёт обсуждение проекта.