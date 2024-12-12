"В Красноярске планируют построить стадион для игры в РПЛ"

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, что в Красноярске собираются построить новый стадион для «Енисея».
Недавно были в Красноярском крае, общались с губернатором. У него есть план по строительству нового крытого стадиона с вместимостью, которая позволит играть в РПЛ. Уже есть земельный участок, сейчас идёт обсуждение проекта.
Короче, мы поняли друг друга)
Короче, мы поняли друг друга)
В интернете далеко не всё грамотно написано. Этот заголовок я бы сформулировал так - Для игр (не игры) в РПЛ в Красноярске планируют построить новый стадион.
В интернете далеко не всё грамотно написано. Этот заголовок я бы сформулировал так - Для игр (не игры) в РПЛ в Красноярске планируют построить новый стадион.
В голове крутиться следующая формулировка заголовка статьи:
"В Красноярске планируют построить новый, футбольный стадион, для игр в РПЛ"
Что матроскин скажет?)
В голове крутиться следующая формулировка заголовка статьи:
"В Красноярске планируют построить новый, футбольный стадион, для игр в РПЛ"
Что матроскин скажет?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395364/izmaylov-nail 12.12.2024
"РПЛ" это новая какая то игра?)
Конкурентка игре "Футбол"?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395364/izmaylov-nail 12.12.2024
"РПЛ" это новая какая то игра?)
Конкурентка игре "Футбол"?