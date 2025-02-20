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«Бетис» вышел в 1/8 финала Лиги конференций, обыграв «Гент» по сумме встреч

вчера, 22:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 1Логотип футбольный клуб ГентГентМатч завершен

«Бетис» уступил «Генту» в ответном стыковом матче Лиги конференций, но вышел в 1/8 финала турнира (0:1 и 3:1 по сумме встреч).

Гол забил Арчи Браун на 87-й минуте.

У испанской команды на 82-й красную карточку получил Витор Роке.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:03
Витор Роке просто бездарь.
Деку еще припомнят этот трансфер.
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:21
Бетис — топовая команда на этом уровне.
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