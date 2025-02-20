«Бетис» вышел в 1/8 финала Лиги конференций, обыграв «Гент» по сумме встреч

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вчера, 22:58

«Бетис» уступил «Генту» в ответном стыковом матче Лиги конференций, но вышел в 1/8 финала турнира (0:1 и 3:1 по сумме встреч).

Гол забил Арчи Браун на 87-й минуте.

У испанской команды на 82-й красную карточку получил Витор Роке.