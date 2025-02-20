«Спартак» переиграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Спартак» выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (2:1).
Манфред Угальде вывел «красно-белых» вперед, Александр Иваньков на 87-й сравнял счет, на 89-й отличился Леви Гарсия.
«Спартак» выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (2:1).
Манфред Угальде вывел «красно-белых» вперед, Александр Иваньков на 87-й сравнял счет, на 89-й отличился Леви Гарсия.
а) в нём ХОРОШО отработали то, вот что будут ИГРАТЬ в наступающем чемпионате
б) игроки команды показали, что они в хорошей форме и взаимопонимание у них, что называется, на уровне
в) обошлось БЕЗ каких либо серьёзных травм (ушибы не в счёт: на то и КОНТАКТНАЯ игра)
а) в нём ХОРОШО отработали то, вот что будут ИГРАТЬ в наступающем чемпионате
б) игроки команды показали, что они в хорошей форме и взаимопонимание у них, что называется, на уровне
в) обошлось БЕЗ каких либо серьёзных травм (ушибы не в счёт: на то и КОНТАКТНАЯ игра)