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«Спартак» переиграл «Торпедо» в товарищеском матче

вчера, 21:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Торпедо» в контрольном поединке (2:1).

Манфред Угальде вывел «красно-белых» вперед, Александр Иваньков на 87-й сравнял счет, на 89-й отличился Леви Гарсия.

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Источник: soccer.ru
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19 февраля
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:03
Там вроде Солари забил второй гол, а не Гарсия
ABir
ABir
сегодня в 00:52
Хорошо , что Манфред не теряет чувство гола
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:06
Жаль, конечно, что НЕ нашёл видеотрансляцию, но любой спарринг оцениваю положительно, если:
а) в нём ХОРОШО отработали то, вот что будут ИГРАТЬ в наступающем чемпионате
б) игроки команды показали, что они в хорошей форме и взаимопонимание у них, что называется, на уровне
в) обошлось БЕЗ каких либо серьёзных травм (ушибы не в счёт: на то и КОНТАКТНАЯ игра)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Спартак с победой в "товарнике"! Торпедо без боя не сдалось . Ждём продолжения чемпионата .
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:17, ред.
Что то как то неубедительно, но ладно, товарняк всё таки. А причём здесь Леви Гарсия если второй гол за Спартак Солари забил?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:24
Угальде забил это хорошо.
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:17, ред.
Хороший матч.Два тайма,двумя разными составами.Солари впачатлил по этой игре.Бонгонда присядет.Это он еще не адаптировался и форму не набрал должную.С победой,но важнее набрать кондиции.Осталось чуть больше недели.Всем добраИ да,гол Солари забил,а не Гарсия)
drug01
drug01
вчера в 22:04
Спартак хорошо готов к продолжению борьбы за чемпионство!
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:00
То что выиграл хорошо, а вот то что пропустил.... не гуд.
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