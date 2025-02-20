Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»

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сегодня, 09:38

«Спортинг Канзас» уступил «Интер Майами» в матче первого раунда Лиги чемпионов КОНКАКАФ (0:1).

Единственный гол во время встречи забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 56-й минуте.

Ответный матч между командами пройдёт 25 февраля.