Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»

«Спортинг Канзас» уступил «Интер Майами» в матче первого раунда Лиги чемпионов КОНКАКАФ (0:1).
Единственный гол во время встречи забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 56-й минуте.
Ответный матч между командами пройдёт 25 февраля.
|Спортинг Канзас0 : 1Интер Майами
|Матч завершен
«Спортинг Канзас» уступил «Интер Майами» в матче первого раунда Лиги чемпионов КОНКАКАФ (0:1).
Единственный гол во время встречи забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 56-й минуте.
Ответный матч между командами пройдёт 25 февраля.