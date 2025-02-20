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Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Спортинг Канзас»

сегодня, 09:38
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)0 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Спортинг Канзас» уступил «Интер Майами» в матче первого раунда Лиги чемпионов КОНКАКАФ (0:1).

Единственный гол во время встречи забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 56-й минуте.

Ответный матч между командами пройдёт 25 февраля.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 13:41
Молодец забил серьезному клубу
112910415
112910415
сегодня в 11:02
довольно забивной парень ! )
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 10:38
Ого.. Бубенцы есть даже при -15.. 👍
Гость
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