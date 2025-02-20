«Рома» обыграла «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

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вчера, 22:50

«Рома» выиграла у «Порту» в стыковом матче Лиги Европы (3:2 и 4:3 по сумме встреч).

Саму Омородион на 27-й минуте вывел гостей вперед. Пауло Дибала на 35-й сравнял счет, а на 39-й оформил дубль. На 51-й у «Порту» красную карточку получил Стивен Эустакьо. Никколо Пизилли на 83-й увеличил разрыв в счете, а на 90+6-й автоголом отметился Девин Ренш.