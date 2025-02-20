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«Рома» обыграла «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 22:50
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Рома» выиграла у «Порту» в стыковом матче Лиги Европы (3:2 и 4:3 по сумме встреч).

Саму Омородион на 27-й минуте вывел гостей вперед. Пауло Дибала на 35-й сравнял счет, а на 39-й оформил дубль. На 51-й у «Порту» красную карточку получил Стивен Эустакьо. Никколо Пизилли на 83-й увеличил разрыв в счете, а на 90+6-й автоголом отметился Девин Ренш.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Успех Ромы радует!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:04
А Рома разошлась не на шутку
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:01
Римляне молодцы... солидно, на классе...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BaresiTheBest (раскрыть)
вчера в 23:36
Аякс тоже на грани вылета))
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:16
Не, Твенте уже мимо. Глимт просто разрывает в доп время.
Capral
Capral
вчера в 23:09
А почему убогого слона не было в составе, и даже в запасе? Что, опять простудифилис подхватил, убогий...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:03
еще один шаг к финалу))
Рома была великолепна.
однако голландцы хороши в еврокубках.
в Лиге чемпионов - Фейеноорд и ПСВ.
в Лиге Европы Аякс, АЗ. и возможно Твенте(идет доп.время в матче с норвежцами).
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 22:51
Молодца волчица. Дибала был великолепен.
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