ПСВ в дополнительное время обыграл «Ювентус» и вышел в следующий раунд ЛЧ

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сегодня, 01:38

ПСВ обыграл «Ювентус» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1 по итогам дополнительного времени).

На 53-й минуте команда из Нидерландов открыла счёт усилиями Ивана Перишича. На 63-й клуб из Италии отыгрался — гол забил Тимоти Веа. Исмаэль Сайбари на 74-й вывел хозяев поля вперёд. По итогам основного времени общий счёт стал 3:3 и игра перешла в дополнительное время, где на 98-й Райан Фламинго забил ещё один мяч эйндховенцев.