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ПСВ в дополнительное время обыграл «Ювентус» и вышел в следующий раунд ЛЧ

сегодня, 01:38
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)3 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился в доп. время

ПСВ обыграл «Ювентус» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1 по итогам дополнительного времени).

На 53-й минуте команда из Нидерландов открыла счёт усилиями Ивана Перишича. На 63-й клуб из Италии отыгрался — гол забил Тимоти Веа. Исмаэль Сайбари на 74-й вывел хозяев поля вперёд. По итогам основного времени общий счёт стал 3:3 и игра перешла в дополнительное время, где на 98-й Райан Фламинго забил ещё один мяч эйндховенцев.

По сумме двух игр ПСВ победил 4:3 и прошёл в следующий раунд.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:09
Теперь понятно, зачем Энрике отцепил Коло Муани)))) чтоб выиграть таких команд как Брест и пройти дальше. А Ювентус собирает состав
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:14
Серии А совсем на дне
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:03
За 13 лет одна победа в еврокубках- это что-то...
Capral
Capral
сегодня в 02:01
Ещё один представитель Сериала вылетел. Ну чтож , побольше берите разных хвичек и долбиков и будет вам счастье...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:59
Голландцы утерли нос итальянцам...
UncleZack
UncleZack ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 01:50
Перишич более в тему))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:50
Хорошая новость - Бенилюкс со счётом 3:0 в главном европейском клубном футбольном турнире победил Италию. Вчера были повержены Милан и Аталанта. Сегодня уничтожен Ювентус. Кто бы мог такое подумать ещё вчера? Браво Фейеноорд!!! Браво Брюгге!!! Браво ПСВ!!! Остался только Интер.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:47
Это хуже чем футбол Аллегри
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:46
Гнать эту мотту и полсостава
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:46
Короч., предлагаю: Эредивизи включаем в топ - 5; СериАл - выкидываем нахрен! )
AKH
AKH
сегодня в 01:45
Бенилюкс знатно проехался по Апенинам..😊
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:45
Минус ещё одна команда из Италии.
Серия А в глубоком кризисе!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:44
ПСВ прошёл по тому как за ПСВ играл Роналдо, а затем он выступал за Интер! Ахах)))
m2d29m5hhcm5
m2d29m5hhcm5
сегодня в 01:41
Ювентус нынче средненькая команда
NbKA555
NbKA555
сегодня в 01:40, ред.
Вот тебе и Италия)Повылетали все практически.ПСВ с победой.Для них это большой успех.
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