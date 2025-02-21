Агент Игнатьева объяснил, почему россиянин перешёл в клуб из Алжира

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского нападающего , рассказал источнику о том, почему футболист перешёл в алжирский клуб «ЖС Кабилия».

Форвард провёл за новую команду один матч и отметился голом.

Ваня долго не раскачивался, забил в первой же игре. Игра, кстати, была очень принципиальной — в гостях с чемпионом страны, полный стадион, сумасшедшая атмосфера! Его в принципе брали в команду как человека, который сходу начнёт давать результат и станет одним из лидеров.

Главным тренером команды является Циннбауэр. Если помните, он какой‑то период был тренером «Локомотива». Как раз когда Ваня был в команде. Тренер и проявил инициативу и сильную заинтересованность в подписании Игнатьева. Да, в Армении Ваня шёл на первом месте в списке бомбардиров, а команда продолжала бороться за золото, но в итоге приняли такое решение и считаем это однозначным шагом вперёд. Именно общение с тренером и его сильная заинтересованность сыграли ключевую роль в данном переходе.

Контракт рассчитан на 1,5 года.

Об информации про зарплату Игнатьева в размере 20 тысяч долларов в месяц, которая со следующего сезона увеличится до 25 тысяч

Данная информация близка к правде. Но финансовый фактор не влиял на трансфер.