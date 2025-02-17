В Ла Лиге потратили на все трансферы меньше, чем «Зенит» на одного новичка. Впали в зимнюю спячку

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сегодня, 19:36

Жёсткая финансовая политика.

Луис Энрике дороже всех новичков зимы в Примере

Новый крайний форвард «Зенита» обошелся клубу из Санкт-Петербурга в 33 млн евро. Двадцать клубов Ла Лиги потратили зимой 26 миллионов евро. Причем 21 миллион выложили два клуба из Севильи. «Бетис» взял в аренду Антони и подписал за 13 млн евро колумбийского форварда Кучо Эрнандеса. А «Севилья» совершила два подписания в линию атаки. Но их новички не были бы интересны даже «Спартаку». Московский клуб при Станковиче покупает игроков дороже.

У «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» на троих ни одного новичка. Три фаворита и лидера Ла Лиги не совершили ни одного трансфера. Лишь один из каталонцев вернулся из аренды. При этом у Анчелотти эпидемия травм в обороне и нет адекватной замены диспетчеру Кроосу. У «Барселоны» всегда дыры в составе, ведь президенты загнали клуб в долговую яму. Поэтому с трудом регистрируют новичков. Именно здесь собака на сене – Ла Лига не позволяет тратить деньги.

Хавьера Тебаса, фаната «Реала» и президента испанской лиги, не любят поочередно фанаты то одного гранда, то второго. Не справляется с обеспечением грамотного судейства. Зато Тебас прав, что не позволяет президентам загнать клубы в долговую яму, как сделали с «Барселоной» без должного присмотра. Только Лапорта знает, сколько у каталонцев на самом деле долгов. Ведь одалживают, чтобы закрывать старые кредиты. Цепочка из обязательств будет тянуться много лет.

А «Барселона» до сих пор должна Месси часть зарплаты. Им нужно отдавать средства, взятые на реконструкцию «Камп Ноу». У «Реала» тоже есть кредиты, связанные с обновлениями «Сантьяго Бернабеу». Президент Перес успешно разбил платежи на много лет. «Сливочные» стратегически в выигрышном положении. А вот владельцы «Атлетико» искали подходящего покупателя. В декабре вели переговоры о продаже актива стоимостью 1.5 миллиарда евро американскому богачу.

«Реал» и «Барселона» с лета выйдут на трансферный рынок

В Ла Лиге скандал с участием «Реала». Президент Перес давит на Тебаса и всю лигу. А было время, «Барселона» угрожала покинуть чемпионат Испании. Теперь в центре арены «Реал». Забавно, ведь альтернативой может быть только лига Андорры. Французы не возьмут к себе «Реал» и «Барселону». Угрозы не имеют под собой основания. Если Перес и Лапорта хотят поиграть в войну с УЕФА , то всё завершится разгромом клубов. Они и так на карандаше из-за идеи Суперлиги.

Зимой Лапорта искал деньги, а Перес отложил основные трансферы. «Реал» не сумел забрать Александер-Арнольда в январе за деньги. Будут ждать лета и приезда свободного агента. Левый латераль Дэвис остался в «Баварии», подписал новый контракт. В «Барселоне» мечтают, чтобы Джонатан Та выбрал их. Но центральный защитник «Байера» нужен многим. Каталонцы думали о ван Дейке, однако Вирджил ещё может остаться в «Ливерпуле», куда теперь сватают Араухо.

Особенность трансферов «Барселоны» все знают – нужно отпускать и продавать футболистов, чтобы Ла Лига разрешила регистрацию новичков. Ольмо и Пау Виктор в подвешенном состоянии, их включили в заявку незаконно. Клуб и лига будут судиться. Пока «Барселоне» не светят многомиллионные новички. Разве что удачно продадут контракты Араухо, де Йонга и смогут получить от инопланетян 200 миллионов евро за форварда Левандовского. Земляне столько не выдадут.

Пока спортивный директор Деку строит планы с пустыми карманами. «Барселона» присматривается к форвардам. Исак из «Ньюкасла» слишком дорогой и получит приглашения из АПЛ . У «Реала» атака забита звездами. Перес может отдать Винисиуса, чтобы существенно улучшить финансовое положение. Шейхи выдадут за вингера, который три месяца не забивает в Ла Лиге, около 300 млн евро. Хватит на защитников и кредиты. Гранды не разбрасываются деньгами.

Тебасу важно найти Мбаппе соперника в чемпионате Испании

Вряд ли придумают нечто новое. Снова будут искать дуэль лидеров «Реала» и «Барселоны». Винисиус как актив Ла Лиги не важен. Бразильца не любят в Испании. А вот Мбаппе может заиграть в «Реале». Тогда важно, чтобы «Барселона» из-за долгов не потеряла Ямаля. Также Ламину нужно прибавлять от сезона к сезону. Пока у вингера нет дикой результативности. За всю карьеру в «Барселоне» парень забил 18 голов в 82 матчах. Для семнадцатилетнего это крутая статистика, но не для суперзвезды.

Чтобы Ямаль встал в один ряд с Мбаппе, создав новое соперничество молодых героев, надо раскручивать бренд Ламина. У парня пока 18 голов, а у Дембеле из ПСЖ , бывшего правого вингера «Барселоны», 15 мячей только в новом календарном году. Впрочем, успешный Усман не подходил как рекламный трофей. С Дембеле ошиблись, Тебас переживает из-за долгов ведущих клубов. Именно поэтому Ла Лига административно установила правила, чтобы не было смертельных закупок грандов.

Также у испанцев были проблемы с продажей прав. Вмешалась антимонопольная служба, чтобы компания из Испании не накручивала цены для зрителей, ведь захватили значительную часть рынка. Также новая сделка оказалась дешевле предыдущей. Получают дома 900 миллионов евро за сезон. В США удается зарабатывать 145 млн евро. Смогли увеличить контракты в других странах. Но в Ла Лиге определили, что 70 % выплат можно тратить лишь на инвестиции в структурное развитие клубов.

В Испании пройдет ЧМ -2030, им нужны стадионы. Также решили поддержать клубы низших лиг. Те сильнее пострадали финансово во время мировой пандемии. Лишь 15 % денег разрешают тратить на новичков и обновление контрактов. «Барселона» продлила соглашения со многими звездами. Тоже причина, почему зимой нет трансферов. Лапорта выбирает новые контракты с дорогими воспитанниками, верный подход. Плюс телеканалам стало тяжелее продавать дорогие подписки на футбол.