РПЛ сделала заявление по регистрации новичка «Зенита» Зделара

Российская Премьер-Лига выпустила заявление по ситуации с переходом полузащитника из ЦСКА в «Зенит».

В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС .

При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.