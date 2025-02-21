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РПЛ сделала заявление по регистрации новичка «Зенита» Зделара

сегодня, 13:38

Российская Премьер-Лига выпустила заявление по ситуации с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.

При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:21
Вова, я много раз писал, что трансферы, оплачиваемые из госбюджета, делаются в том числе и из-за возможностей отката, который доходи до 30% от суммы трансфера. А трансферы в Зенит при цене игрока в 8 млн делаются за 16 в том числе тоже по причине откатов. Это же бюджетные деньги. Так же как и откаты при строительстве дорог, мостов. коммуникаций за счет бюджета. Искусство проведения откатов достигло в РФ совершенства. А в случае, когда Зенит стал непрофильным активом госструктуры Газпрома, т.е. стал бюджетной организацией - это золотое дно!. Понял?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:53
А зачем он зениту...???... Может " гений " семак увидел в нем то , что другие не увидели...???...)
isamsn
isamsn
сегодня в 15:15
Полезный для армейцев трансфер. Ну а технические вопросы Зенит наверно решит.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:10
- А не хрен было тянуть с трансфером до последней секунды! Это вам не Новый Год - тут не стоит ждать боя курантов. Типа - мечты сбываются... А вот могут и не сбыться! Всё надо делать вовремя. Да и сам трансфер какой-то левый... Ни с того, ни с сего...
- Саша Зделар... Как в народе говорят: "вдруг, откуда не возьмись, появился ... (ну и далее по тексту)"...
- А легендарный В. И. Чапаев говорил: "... Кто такой? Почему не знаю?..."
lotsman
lotsman
сегодня в 14:44
Может получиться что игрок до следующего трансферного окна будет заниматься индивидуальными тренировками.)
112910415
112910415
сегодня в 14:39
маленькие хитрости среднего футбола )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:33
Не всегда. Тормозил игру постоянно. Пас отдавал или поперек , или назад. Я доволен, что избавились от такого.
BaresiTheBest
BaresiTheBest
сегодня в 14:29
Тут всё понятно. Зенитушке можно всё, ради них сделают исключение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:15
Толя привет.. ! Он у вас основным был.???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:56
А если коротко и по существу, то для Зенита (Газпрома) все можно. Если будет надо к юбилею и конституцию поменяют.
z76ak288g2eh
z76ak288g2eh
сегодня в 13:56
Понятно одно, этот игрок вообще никому не нужен.
mxc9zdj65jn4
mxc9zdj65jn4
сегодня в 13:43
Подвис Шурик как его тёзка над ручьём в Кавказской пленнице
Capral
Capral
сегодня в 13:43
Впервые о таком слышу...
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