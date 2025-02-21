РПЛ сделала заявление по регистрации новичка «Зенита» Зделара

Российская Премьер-Лига выпустила заявление по ситуации с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».
В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.
При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.
В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее.
- Саша Зделар... Как в народе говорят: "вдруг, откуда не возьмись, появился ... (ну и далее по тексту)"...
- А легендарный В. И. Чапаев говорил: "... Кто такой? Почему не знаю?..."
- Саша Зделар... Как в народе говорят: "вдруг, откуда не возьмись, появился ... (ну и далее по тексту)"...
- А легендарный В. И. Чапаев говорил: "... Кто такой? Почему не знаю?..."