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Данил Глебов представлен в качестве футболиста «Динамо»

вчера, 18:24

Полузащитник Данил Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо».

Московский клуб сегодня объявил о трансфере официально, контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до зимы 2030 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:56
Настоящих Глебовых, точно- много не бывает!!! Я вот помню Петра Глебова- знаменитого донского Г.Мелехова!!! А этот Глебов- обычный, и для обычного низкопробного российского футбола...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:37
Глебовых много не бывает... Динамики теперь побьются с бомжами за чемпионство...
Capral
Capral
вчера в 19:16
Впечатление такое- как будто Месси и Рона представили. Много шума из ничего. Обычную посредственность рекламируют целый день.
баск
баск
вчера в 19:14, ред.
До дедлайна больше ничего не будет, зимняя трансферная кампания ФК Динамо 2024/2025 завершена.
Её итоги:

Пришли: Касерес, Глебов (оба по полноценным трансферам),
Смелов, Окишор (окончательно подняты из Динамо-2);

Ушли: Лепский, Бессмертный, Гагнидзе (все в аренду до лета),
Грулёв (трансфер с опцией обратного выкупа).

По-моему неплохо..
баск
баск
вчера в 19:06
Вот и ладненько, наконец-то ухайдакались торговаться, начинали ещё летом и добили это дело только к закрытию зимнего трансферного окна ))

ТШ Динамо и болельщики клуба, таким образом, жадно ждавшие цепкого опорного полузащитника, всё же получили его.
Теперь, перефразируя известное изречение вождя мирового пролетариата, можно сказать так:

"Точечное усиление, о необходимости которого всё время говорили большевики, совершилось!"))

Добро пожаловать Глебову к нам, он тоже очень этого хотел и его желание реализовалось. Самое время ударно поработать и совместить оное желание с максимальной отдачей в игре
m6dbx7u46da3
m6dbx7u46da3
вчера в 18:58
Удачи и успнхов,Данил,
k5kbtkn5nyb3
k5kbtkn5nyb3
вчера в 18:44
Очень много Глебова сегодня, он еще не наиграл настолко.
Гость
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