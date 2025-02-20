Данил Глебов представлен в качестве футболиста «Динамо»

Полузащитник Данил Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо».
Московский клуб сегодня объявил о трансфере официально, контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до зимы 2030 года.
Полузащитник Данил Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо».
Московский клуб сегодня объявил о трансфере официально, контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до зимы 2030 года.
ТШ Динамо и болельщики клуба, таким образом, жадно ждавшие цепкого опорного полузащитника, всё же получили его.
Теперь, перефразируя известное изречение вождя мирового пролетариата, можно сказать так:
"Точечное усиление, о необходимости которого всё время говорили большевики, совершилось!"))
Добро пожаловать Глебову к нам, он тоже очень этого хотел и его желание реализовалось. Самое время ударно поработать и совместить оное желание с максимальной отдачей в игре
ТШ Динамо и болельщики клуба, таким образом, жадно ждавшие цепкого опорного полузащитника, всё же получили его.
Теперь, перефразируя известное изречение вождя мирового пролетариата, можно сказать так:
"Точечное усиление, о необходимости которого всё время говорили большевики, совершилось!"))
Добро пожаловать Глебову к нам, он тоже очень этого хотел и его желание реализовалось. Самое время ударно поработать и совместить оное желание с максимальной отдачей в игре
Её итоги:
Пришли: Касерес, Глебов (оба по полноценным трансферам),
Смелов, Окишор (окончательно подняты из Динамо-2);
Ушли: Лепский, Бессмертный, Гагнидзе (все в аренду до лета),
Грулёв (трансфер с опцией обратного выкупа).
По-моему неплохо..
Её итоги:
Пришли: Касерес, Глебов (оба по полноценным трансферам),
Смелов, Окишор (окончательно подняты из Динамо-2);
Ушли: Лепский, Бессмертный, Гагнидзе (все в аренду до лета),
Грулёв (трансфер с опцией обратного выкупа).
По-моему неплохо..