«Зенит» подписал полузащитника ЦСКА

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сегодня, 11:45

Полузащитник ЦСКА стал игроком «Зенита». Сумма трансфера составила по разным данным 1 — 1,5 млн евро. С игроком подписан контракт до лета 2026 года. В настоящий момент остаётся ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС .

Напомним, Зделар перешёл в ЦСКА из «Партизана» в июле 2022 года за 500 тысяч евро. В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник провёл 15 матчей в РПЛ (ассист и 3 жёлтых карточки) и 6 игр в Кубке России (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллиона евро.

Ранее у «Зенита» сорвался трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры.