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«Зенит» подписал полузащитника ЦСКА

сегодня, 11:45

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар стал игроком «Зенита». Сумма трансфера составила по разным данным 1 — 1,5 млн евро. С игроком подписан контракт до лета 2026 года. В настоящий момент остаётся ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС.

Напомним, Зделар перешёл в ЦСКА из «Партизана» в июле 2022 года за 500 тысяч евро. В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник провёл 15 матчей в РПЛ (ассист и 3 жёлтых карточки) и 6 игр в Кубке России (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллиона евро.

«Зенит» подписал полузащитника ЦСКА

Ранее у «Зенита» сорвался трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры.

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19 февраля
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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:24
Опять Газпром своим помог...
Доколе ЭТО будет продолжаться???
Будь кто другой - завернули бы за милую душу!!!

"Важный момент: окошко (профайл), куда вбиваются данные на игрока и также прикрепляются доки – можно открыть в любое время до 00:00 21 февраля. Мало того, инфу туда можно загрузить еще даже в течение пары часов после. Однако «Зенит» просто не сделал этого – они тупо забыли, что так надо.

Отправили трансферный лист в РФС – и, как будто, достаточно этого для регистрации Зделара. А когда стало понятно, что он не заявлен – руководство «Зенита» стало звонить в РФС и настойчиво просить все-таки провести регистрацию, так как РПЛ это сделать не позволяет система.

В итоге Союз направил в Лигу письмо, что все необходимые документы были поданы к ним в 23:57 и Федерация, как главный регулятор, заявляет, что все было сделано правильно», – сообщил источник."
Deemon37
Deemon37 ответ 7m92pp47h26d (раскрыть)
сегодня в 14:26
Сочи есть
ZenCh1
ZenCh1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:15
Честно говоря, никак, так как сбился со счёта, сколько в Зените иностранцев. Перебирают футболистов как мыши крупу. 10 пришло, 10 ушло, авось, парочка толковых будет - наверно это единственное трансферное правило у них
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:07
А куда пропал Лоцман, который из штанов выпрыгивал, доказывая, что этот трансфер - фейк? Хотелось бы выслушать как говорил Райкин Начальника транспортного цеха. Как он будет выкручиваться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ZenCh1 (раскрыть)
сегодня в 14:04
А как вы оцениваете, то, что 14 легионеров в составе есть, а этот уже 15-й ? Лимит отменили?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:05
Сделка по принципу -- на тебе Боже, что нам не гоже.)))))
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 12:55, ред.
Всё, с меня лично хватит. Последняя капля. Больше не буду смотреть игры Зенита. Проблема даже не в том, что это не Питерский футбол уже, а в том, что это не Зенит. Пока не изменят своего отношения к болельщикам, к комплектованию состава - мне эта команда не интересна.
djo11
djo11
сегодня в 12:24, ред.
вообще то это был единственный полузащитник чисто оборонительного плана, ни кисляк ни мухин не играют чистых опорников, играющих ближе к защитникам в ромбе! теперь в ромбе николича не хватает чистого опорника, такого хорошо играл глебов в ростове,но цска почему то пожалел 8 млн, еще и зделара отдали. ничего у николича не получится с ромбом,немного не те игроки для такой схемы)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:09
Им все мало и мало,....
dwdh62cw5eew
dwdh62cw5eew
сегодня в 12:08
ЦСКА он не ослабил, но и Зенит не усилит.
Vilar
Vilar
сегодня в 12:04
В зените, к сожалению, не знают главное правило при покупке:
"Быстро + дёшево = некачественно".
7m92pp47h26d
7m92pp47h26d
сегодня в 11:55
Еще один балласт приобрели из цска, через полгода не будут знать куда его спихнуть.
Гость
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