Не взяли деньги «Спартака» и подписали снайпера. У ЦСКА важное обновление в линии атаки

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сегодня, 19:00

Ждут больше новых футболистов.

Отказались отдавать форварда «Спартаку»

В ЦСКА подтвердили, что к 23-летнему нападающему Тамерлану Мусаеву зимой был интерес на трансферном рынке. Также было заявлено, что сумма, которую озвучивали – 8 млн евро, близка к правде. Слабо верится, что в «Спартаке» сошли с ума. Рынок оценивает Мусаева в 3,5 млн евро. Незачем платить более чем в два раза больше. Но сам факт, что «Спартак» после подписания Леви Гарсии пришел за Тамерланом, намекает на одну плохую для фанатов «красно-белых» новость.

Костариканец Угальде, совершивший футбольный прорыв в РПЛ осенью, планирует покинуть «Спартак». Иначе нет смысла платить безумные 18,7 млн евро за 27-летнетнего форварда из Тринидада и Тобаго Леви, а также предлагать 8 миллионов евро за Тамерлана Мусаева из ЦСКА . Станкович понимает, что после ухода Жозе – бразильский новичок не заиграл, у него из тяжелых форвардов остался только Николсон. Ямаец уйдет, а Соболев полгода в «Зените». Ищут замену по амплуа.

Пришли за Мусаевым. У форварда ЦСКА неплохая статистика – 13 голевых действий в 26 матчах сезона. Тамик, как зовут нападающего в нынешнем клубе, мог оказаться в «Спартаке». Но речь о принципиальных соперниках. В последние годы были прямые трансферы из ЦСКА к соседям. Крайний форвард Медина теперь в составе «красно-белых». Также в заявке появился голкипер Помазун. «Армейцы» не рассчитывали на Илью в основе. После Акинфеева доверятся в воротах молодому Торопу.

Помазун и Медина не ключевые игроки для Станковича. И для Мусаева выбор «Спартака» стал бы ошибкой. Если уезжать после голевого сезона, то в западные лиги, как поступил Чалов. Хотя у Федора сложный дебют в ПАОКе, в результате нападающий адаптируется и будет приносить пользу. А вот Мусаев во второй части сезона рискует переместиться на скамейку ЦСКА . Хотя один из его конкурентов – Гуарирапа, не проявил себя в аренде из «Сочи», скауты «армейцев» отыскали нового форварда.

Подписали оптимистичного нападающего

Официально объявили о переходе форварда Алеррандро. Нападающему 25 лет, взял себе седьмой номер. Обошелся для «армейцев» в 4.2 млн евро. «Ред Булл Брагантино», где трансферы теперь курирует Юрген Клопп, как во всех клубах австрийской корпорации, отдал оптимиста в РПЛ . Алеррандро с порога заявил, что приехал бороться за трофеи. Наверное, в таблицу пока не смотрел. ЦСКА отстает от «Зенита» и «Краснодара» на восемь пунктов. Тренер Николич потерял очки в 9 из 18 туров осени.

У Алеррандро был классный сезон в аренде в клубе «Виктория». Разделил с бывшим форвардом «Зенита» Альберто первую строчку в гонке снайперов в бразильской Серии А. Но местные клубы не подписали нападающего. Наверное, есть причины, о которых узнают в тренерском штабе ЦСКА , когда познакомятся с новичком лично. В Европе пока не играл, так что Алеррандро – попытка попасть пальцем в небо, как получилось с подписанием Аббосбека Файзуллаева. Хотя здесь тоже подвох.

Когда узбек услышал, что им интересуются команды калибра «Баварии», то стал играть хуже. Так было с Кварацхелией, когда к его агенту подходили представители больших клубов. Хотя по закону нельзя вести переговоры в обход клуба, если у игрока не завершается контракт, всем на это плевать. На практике Алеррандро сначала узнал, что нужен ЦСКА , обсудил базовые детали. А потом думали, как перечислить деньги в Бразилию. «Армейцы» молодцы, что взяли Алеррандро, форвард нужен.

У ЦСКА средняя результативность. Забили в РПЛ на гол меньше, чем «Ростов». По результативности значительно ниже «Зенита» и «Динамо». Николич попросил новичков в атаку, когда начали срываться переговоры с хавбеками. Универсальному Облякову придется играть в центре полузащиты с молодыми российскими напарниками, если не успеют заявить одного из иностранцев, с которыми договаривались всю зиму. После ухода Зделара, которого ждут в «Зените», нужен не только нападающий.

Сорвался трансфер молодого плеймейкера

Странная ситуация приключилась с подписанием 18-летнего атакующего хавбека Лоррана из «Фламенго». Футболист согласился, продавцы и покупатели обсудили детали сделки. Затем клубы поссорились из-за формальности. В ЦСКА готовы были передать подписанные документы после того, как Лорран сядет в самолет. Бразильцы настаивали, чтобы контракт переслали раньше. Глупая история. Лорран не сел на самолет. «Армейцы» остались без новичка, которого так долго убеждали перебраться в Москву.

Подобных историй много. Разные клубы вели бразильцев, которые в последний момент не отправлялись в расположение команд РПЛ . Скорее всего, у Лоррана возникли проблемы с владельцами контракта. В Бразилии права на игрока могут быть не только у клуба, но также у частных лиц. Посредники указывают футболисту, как себя вести. ЦСКА не готов был рисковать большими деньгами, ведь 100 % прав на игрока оценивают в 12 млн евро. «Армейцы» боялись пополнить список грубых проколов.

Аргентинский форвард Гайч приехал в ЦСКА за 8,5 млн евро. До сих пор мотается по арендам. Причем вряд ли получится выгодно продать нападающего. Теперь рыночная стоимость Адольфо обвалилась до 1,6 млн евро. Молодой центральный Фукс из Бразилии приехал за 8 млн евро, а уехал за 2,7. Спустя пять лет после тех подписаний у ЦСКА нет денег, чтобы рисковать, связываясь с футболистами, которые сами не знают, чего хотят. Или чьи представители меняют в последний момент важные условия контракта.