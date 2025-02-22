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«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче против «Эвертона»

вчера, 17:33
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 26-го тура АПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Эвертона» Бето. На 53-й минуте полузащитник Абдулайе Дюкуре отправил второй гол в ворота маникуанцев. На 72-й минуте полузащитник «красных дъяволов» Бруну Фернандеш отыграл один гол. На 80-й минуте хавбек Мануэль Угарте вырвал ничью для МЮ.

«Эвертон» идёт на 12-м месте (31 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место (30 очков).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:34
Конечно, если человек не слепой)
lobsterdam
lobsterdam ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:18
ну да, с дивана, конечно, виднее. Спасибо.
Маг_тм
Маг_тм ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:29
Там на общем плане был виден монитор когда судья смотрел повторы, ему показывали совсем не тот ракурс.
lobsterdam
lobsterdam ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:21
То, что МЫ видели по ТВ, это не всё, что реально видят судьи на ВАРе! И сколько раз и секунд мы бы ни смотрели по ТВ эту картинку, она, отличается от того, что видят на ВАРе с разных углов!
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:14
Это вы перепутали что-то! Откуда у вас сведения о том, что в Англии судьи "жалеют" какие-то клубы! Эта терминология, похоже, из какой-то другой страны! Это чисто эмоциональная оценка, к тому же ВАР просматривал, а там не один судья и у них, судя по всему, было солидарное решение.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:40
Конечно будут, возможно в этом сезоне )
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:23
Обалдеть
На 15 м месте идут
Наверное всё из-за Роналду ...
112910415
112910415
вчера в 19:22
когда-то будут и победы ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:12
Взаимно, Дружище, взаимно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:10
поэтому не хочу, чтоб в МЮ приобретали бывших из Реала.
всех этих варан, каземир и прочих роналду.
Эвертон был лучше, и заслужил победу.
повезло, что судья пожалел гостей.
да, МЮ заслуживает только жалости.
команда морально сломлена, и не восстановится до конца сезона.
решение пригласить Аморима было неправильное, нужно было до лета ван Нистелроя и.о.гл.тр., вот летом уже Аморима приглашать и транфсеры под него.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
...не поверишь,таже история....!!! Он наша молодость,наши промахи,наши нндежды, наши поступки,наша жизнь,это то чем мы дышим и гордимся!!! Здоровья Маэстро и тебе, Соратник!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:58
И не говори!!! У меня с Антохой связаны личные воспоминания, когда после расставания с любимой девушкой, часто слушал песню Антонова "Если пойдем вдвоём", которую я слушал со своей подругой...
Что сказать; Антонов- это КЛАССИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:54
...Витёк, старина ,привет! Смотрю Антошку по России - 80 годков, очуметь !!! Канал Россия!
Сколько Витя женщин после футбола , после игры,после банкета,под музыку Юры приглашали мы на танец , мама дорогая....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
"Коровка" былa такая же.
Приветище, Санёк!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:08
Есть другие слова у кого-то ставка не зашла
DXTK
DXTK
вчера в 18:07
Повезло.......Отскочил Юнайтед......... других слов не подобрать.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:01
Боевая ничья!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:56
Благо на фото не 2 киндер сюрприза, а то это оскорбление соседей по Манчестеру))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
Конфету заменить можно, а вот вопросы, то куда деть?!))
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:52
..конфету то я заменил, надеюсь к Реалу больше нет вопросов!?...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:48
Янг мог сделать что угодно чтобы заработать пенку или забить нормальный гол, но он выбрал свой фирменный нырок. Помнится он и в прошлых матчах здорово "помогал" Эвертону в играх с МЮ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Учитывая что конфета Сливочная нужно МЮ" спасибо" сказать, что сплавили свой нелеквид из Реала и бабла подняли, в Реал, играбельные Бэкс, Ван Нистелрой, Кри Ро, а в ответ неликвид
А ты фото поменял, думал не заметят, заметили
drug01
drug01
вчера в 17:42
Раньше такой результат приняли бы за сенсацию, а теперь поделили лишь очки!
shur
shur
вчера в 17:39, ред.
...выходит на поле только название команды "МЮ" , а кто в ней
до сих пор не понятно, главное колличество, здесь всё в порядке,
одиннадцать!!! Ирискам опыта не хватило удержать победный счёт!
Noiprocs
Noiprocs
вчера в 17:37
Эх, Эшли янг, не фартануло)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:37, ред.
Здорово отметил коментатор, хотите добиться отмены пенальти: покажите повтор с этого ракурса (который показывался), хотите чтобы назначили: покажите со стороны Онаны. Судье 20 раз показали не с того ракурса, где вообще ничего не понятно, где кажется что Янг явно симулирует, и в конце просто разок 3-4 сек показали с угла Онаны, но судья уже принял решение в пользу МЮ. Вот как можно манипулировать людьми, Это скандал)
Гость
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