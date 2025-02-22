«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче против «Эвертона»

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вчера, 17:33

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 26-го тура АПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Эвертона» Бето. На 53-й минуте полузащитник Абдулайе Дюкуре отправил второй гол в ворота маникуанцев. На 72-й минуте полузащитник «красных дъяволов» Бруну Фернандеш отыграл один гол. На 80-й минуте хавбек Мануэль Угарте вырвал ничью для МЮ .

«Эвертон» идёт на 12-м месте (31 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место (30 очков).