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«Краснодар» переиграл «Динамо» в контрольном матче

сегодня, 19:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» уступило «Краснодару» в товарищеском матче (1:2).

У гостей забили Виктор Са (47') и Алессандро Гонсалес (51'). Ярослав Гладышев на 82-й отыграл один из мячей.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:49
Похоже...)))
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:29
..сказано - сделано!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:28
Я конечно извиняюсь. Но слово рецИдив пишется через букву И, а не Е. Еще раз извиняюсь. Привычка профессиональная все замечать и поправлять!
Ев17
Ев17
сегодня в 22:26
ну хоть ноги не косили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 22:25
Просто Галицкий понял, что в условиях в*йны денежных мешков, когда Зенит и Спартак стали фактически импортными командами, Галицкий понял, что его мечта - утопия. И он ответил тем же - покупкой легионеров. Что мы видим ? Теперь три команды Зенит, Спартак и Краснодар, играющие на пределе лимита легионеров ( по 8 иностранцев на поле) фактически доминируют в РПЛ. Именно Газпром спровоцировал превращение первенства РФ по футболе в состязание бюджетов. А жаль. Единственное что нужно подчеркнуть, что на это состязание Спартак и Краснодар не тратят деньги из бюджета, в то время как Зенит - чисто госбюджетный клуб
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:19, ред.
...рецидив !!!
TheBoLt
TheBoLt ответ баск (раскрыть)
сегодня в 20:42
Все голы были результатом брака и суматохи. У Динамо в начале второго тайма 10 минут суеты и неразберихи в обороне было. Несколько раз отдавали мяч в ноги Краснодарцам, много ошибок было, плохой подбор. Чудом там не влетело больше в тот период
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:41
Это пока лишь товарняк. Но радует победа Быков
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:40
Привет. Так он ее выполнил. Зачем мечтать о достигнутом? Теперь мечта о трофее любыми средствами
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:34
Настораживает тот факт, что у Краснодара забили только иностранцы... А ведь была у Галицкого светлая мечта - увидеть одновременно на поле одиннадцать своих воспитанников... Видимо изменил хозяин клуба свою мечту. Желаю Спартаку, Краснодару, Динамо в весенней части быть достойными конкурентами Зениту!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 20:20
Привет, Володя!!!
Да это я с иронией.))) А ты думаешь, что я придал серьезное значение трем сухим поражениям на Зимнем кубке и в частности от Ростова-0:4? Конечно нет. Здесь всё понятно и даже нечего обсуждать.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:12
Привет, Витя!
Контрольный матч-то.
Всё примеряются-ушиваются...
В чемпионате посмотрим, кто и что покажет... )
баск
баск
сегодня в 20:06
Динамовцы смотрелись, на мой взгляд, получше, интереснее были и подходы, и моменты, могли забивать неоднократно.
Забивал, правда, как раз Краснодар.

Оборона у нас, в первом тайме нормально справлявшаяся, по какой-то загадочной причине "задержалась в перерыве" ровно на 5 минут.
На поле она конечно вышла, но эти первые 5 минут просто смотрела футбол, в это время всё и решилось- краснодарцы легко забили дважды из пределов штрафной.

Первый гол привез Касерес, дебютировавший сегодня и позволивший легко себя обыграть поблизости от своих ворот, хотя в целом провёл игру неплохо, а второй я даже заметить не успел, так быстро он приехал вслед за первым..)

В концовке Динамо было достаточно агрессивно для того, чтобы даже, пожалуй,
наиграть на ничью, но надо же реализовывать моменты-то свои.
Реализовали только один.

Для обеих команд это завершающий контрольник, готовы к рестарту они, судя по матчу, неплохо, процентов на 80-85, добрать осталось не так много, ну и в бой уже совсем скоро..
Capral
Capral
сегодня в 20:03
Опять Краснодару проиграли...
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