«Краснодар» переиграл «Динамо» в контрольном матче

«Динамо» уступило «Краснодару» в товарищеском матче (1:2).
У гостей забили Виктор Са (47') и Алессандро Гонсалес (51'). Ярослав Гладышев на 82-й отыграл один из мячей.
«Динамо» уступило «Краснодару» в товарищеском матче (1:2).
У гостей забили Виктор Са (47') и Алессандро Гонсалес (51'). Ярослав Гладышев на 82-й отыграл один из мячей.
Забивал, правда, как раз Краснодар.
Оборона у нас, в первом тайме нормально справлявшаяся, по какой-то загадочной причине "задержалась в перерыве" ровно на 5 минут.
На поле она конечно вышла, но эти первые 5 минут просто смотрела футбол, в это время всё и решилось- краснодарцы легко забили дважды из пределов штрафной.
Первый гол привез Касерес, дебютировавший сегодня и позволивший легко себя обыграть поблизости от своих ворот, хотя в целом провёл игру неплохо, а второй я даже заметить не успел, так быстро он приехал вслед за первым..)
В концовке Динамо было достаточно агрессивно для того, чтобы даже, пожалуй,
наиграть на ничью, но надо же реализовывать моменты-то свои.
Реализовали только один.
Для обеих команд это завершающий контрольник, готовы к рестарту они, судя по матчу, неплохо, процентов на 80-85, добрать осталось не так много, ну и в бой уже совсем скоро..
Забивал, правда, как раз Краснодар.
Оборона у нас, в первом тайме нормально справлявшаяся, по какой-то загадочной причине "задержалась в перерыве" ровно на 5 минут.
На поле она конечно вышла, но эти первые 5 минут просто смотрела футбол, в это время всё и решилось- краснодарцы легко забили дважды из пределов штрафной.
Первый гол привез Касерес, дебютировавший сегодня и позволивший легко себя обыграть поблизости от своих ворот, хотя в целом провёл игру неплохо, а второй я даже заметить не успел, так быстро он приехал вслед за первым..)
В концовке Динамо было достаточно агрессивно для того, чтобы даже, пожалуй,
наиграть на ничью, но надо же реализовывать моменты-то свои.
Реализовали только один.
Для обеих команд это завершающий контрольник, готовы к рестарту они, судя по матчу, неплохо, процентов на 80-85, добрать осталось не так много, ну и в бой уже совсем скоро..