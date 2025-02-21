«Краснодар» переиграл «Динамо» в контрольном матче

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сегодня, 19:41

«Динамо» уступило «Краснодару» в товарищеском матче (1:2).

У гостей забили Виктор Са (47') и Алессандро Гонсалес (51'). Ярослав Гладышев на 82-й отыграл один из мячей.