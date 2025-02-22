Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2025

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

вчера, 12:59
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» уступили ЦСКА в товарищеском матче (2:4).

На 6-й минуте Иван Обляков вывел московскую команду вперёд. Тамерлан Мусаев на 22-й удвоил преимущество «армейцев». На 27-й автогол Келвена позволил самарцам сократить отставание в счёте. Секу Койта на 31-й забил третий гол «красно-синих». Артем Шуманский на 66-й увеличил преимущество ЦСКА. Антон Зиньковский на 78-й отметился ещё одним мячом у КС.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
Гол Тоуни помог «Аль-Ахли» переиграть «Дхамк»
21 февраля
«Аль-Наср» проиграл клубу «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии
21 февраля
«Краснодар» переиграл «Динамо» в контрольном матче
21 февраля
ОфициальноСборная России U17 выиграла Кубок развития
21 февраля
«Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче
21 февраля
«Расинг» обыграл «Ботафого» в первом матче Суперкубка Южной Америки
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:56
Лошадки вся страна за вас 1 марта
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:52
А вот и Зиньковский раззабивался...)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:19
Много голов, на радость болельщиков. ЦСКА провёл контрольную проверку перед игрой с Зенитом. Ждём в гости.)
112910415
112910415
вчера в 14:15
хороший футбол, однако !
Датак
Датак
вчера в 14:06, ред.
Шуманский точно должен получать время.
Ну и кисляк...ну очень понравился.если б не знал пьянича в лицо,подумал бы,что это он распасовывал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:05
Зиня понял, что придётся булками шевелить, шобы в состав попасть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:42
Думаю нескучный матч получился и главное для тренеров есть что увидеть и подправить в игре своих команд
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:41
Хороший матч - много движения, много голов... Эта победа очень нужная для красно-синих, ведь первый поединок после зимнего перерыва состоится с Зенитом.,. ЦСКА нельзя потерять очки, иначе невысокие шансы на трофей РПЛ станут просто прозрачными. Желаю армейцам удачи и победы!!!
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:36
Спасибо за хороший комментарий. Желаем удачи Цска в подготовке к сезону!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:23
Согласен. Немного подробнее. Это ляп не только Торопа. Такие же ошибки совершают почти весе вратари РПЛ. Отдают пас ногами в скопление игроков, где мяч перехватывают. Также Зенит забил Спартаку, когда Максименко отдал пас сопернику. По игре. Прилично выглядел Койта, понравился моторный Кисляк. Файзулаев должен быть в основе вместо Бистровича. Пьянич сегодня терпимо играл, но без блеска. Шуманский забил на сборах уже 4 мяча. Молодец. В целом мне игра понравилась. Будем ждать сезон
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:13
Весёлая игра получилась, автогол Келвина --- случайность, а вот гол Зеньковского это ляп Торопа. Шуманский вторую игру забивает, Койта молодец. Второй тайм мало голов, сказывается усталость.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 