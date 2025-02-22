ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

«Крылья Советов» уступили ЦСКА в товарищеском матче (2:4).
На 6-й минуте Иван Обляков вывел московскую команду вперёд. Тамерлан Мусаев на 22-й удвоил преимущество «армейцев». На 27-й автогол Келвена позволил самарцам сократить отставание в счёте. Секу Койта на 31-й забил третий гол «красно-синих». Артем Шуманский на 66-й увеличил преимущество ЦСКА. Антон Зиньковский на 78-й отметился ещё одним мячом у КС.
Ну и кисляк...ну очень понравился.если б не знал пьянича в лицо,подумал бы,что это он распасовывал.
Ну и кисляк...ну очень понравился.если б не знал пьянича в лицо,подумал бы,что это он распасовывал.