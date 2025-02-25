Будущее Киммиха определится в ближайшие дни

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вчера, 11:36

Переговоры между «Баварией» и о продлении контракта идут полным ходом. Ожидается, что стороны придут к консенсусу в ближайшие дни. Не исключено, что будет подписан новый улучшенный контракт как минимум до 2028 года. Окончательные детали ещё предстоит уточнить. Сообщается, что никаких конкретных переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем» никогда не было.

Напомним, Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в июле 2015 года за 8,5 миллионов евро. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего опорного полузащитника 36 матчей во всех турнирах, гол и 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает немца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Киммих был признан лучшим игроком «Баварии» в январе.