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Будущее Киммиха определится в ближайшие дни

вчера, 11:36

Переговоры между «Баварией» и Йозуа Киммихом о продлении контракта идут полным ходом. Ожидается, что стороны придут к консенсусу в ближайшие дни. Не исключено, что будет подписан новый улучшенный контракт как минимум до 2028 года. Окончательные детали ещё предстоит уточнить. Сообщается, что никаких конкретных переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем» никогда не было.

Напомним, Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в июле 2015 года за 8,5 миллионов евро. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего опорного полузащитника 36 матчей во всех турнирах, гол и 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает немца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Киммих был признан лучшим игроком «Баварии» в январе.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:21
Ему давно пора в Саудию
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:20
Изначально сомнительно было, что кто-то его приобретёт, разве что свободным агентом, действительно, возраст уже...
shur
shur ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
...ёёёёёёёёёёёпрст!!! Ему уже тридцатник,вроде совсем недавно
стартовал, а уже стал ведущим,цементируюшим центром Баварии со
всеми вытекающими! Хороший боец, заряженный на победу Клуба,
как летит время,скоро уж на дембель...!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:19
У него ЗП 312 тыс.фунтов (376 тыс.евро) в неделю.
Ему такую огромную ЗП наверно ни один другой клуб не даст.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:55
А сколько шума было!..
Гость
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