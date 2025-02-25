Будущее Киммиха определится в ближайшие дни

Переговоры между «Баварией» и Йозуа Киммихом о продлении контракта идут полным ходом. Ожидается, что стороны придут к консенсусу в ближайшие дни. Не исключено, что будет подписан новый улучшенный контракт как минимум до 2028 года. Окончательные детали ещё предстоит уточнить. Сообщается, что никаких конкретных переговоров с «Реалом» и «Ливерпулем» никогда не было.
Напомним, Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в июле 2015 года за 8,5 миллионов евро. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего опорного полузащитника 36 матчей во всех турнирах, гол и 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает немца в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Киммих был признан лучшим игроком «Баварии» в январе.
стартовал, а уже стал ведущим,цементируюшим центром Баварии со
всеми вытекающими! Хороший боец, заряженный на победу Клуба,
как летит время,скоро уж на дембель...!!!
стартовал, а уже стал ведущим,цементируюшим центром Баварии со
всеми вытекающими! Хороший боец, заряженный на победу Клуба,
как летит время,скоро уж на дембель...!!!
Ему такую огромную ЗП наверно ни один другой клуб не даст.
Ему такую огромную ЗП наверно ни один другой клуб не даст.