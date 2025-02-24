Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Ямаль летом продлит контракт с «Барселоной»

вчера, 10:48

Нападающий Ламин Ямаль летом подпишет новый контракт с «Барселоной».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2030 года.

Зарплата игрока станет больше в два раза.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Модрич принял решение о своём будущем
Вчера, 09:50
ОфициальноПизилли продлил контракт с «Ромой»
23 февраля
Гасперини не будет продлевать контракт с «Аталантой»
22 февраля
В «Сочи» объяснили, почему решили выкупить Мелёшина у «Спартака»
22 февраля
Официально«Ньюкасл» объявил о подписании нового соглашения с Дубравкой
20 февраля
ОфициальноКрафт продлил контракт с «Ньюкаслом»
20 февраля
Сортировать
Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:20


Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.


Vilar
Vilar
вчера в 18:41
Из Барсы прессекретарь позвонил редактору в "soccer" - доложил всё про Ламин Ямаля, теперь и мы в курсе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:32
Играй всю жизнь за "Барселону" и никуда не уходи. Твоя команда. И по духу, и по стилю. А главное, получай удовольствие от игры и радуй нас.
Guankin
Guankin
вчера в 14:21
Такого бриллианта как раз не хватает в короне Реала. Переход Фигу был, почему бы и нет)
shur
shur
вчера в 13:55
..вообще то у мельких каникулы летом,может после?!
112910415
112910415
вчера в 13:32
продлит непременно
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 13:25
17 лет.. 🙆.. Так "возить" хваленых "звезд" на Бернабеу и в СА мог только он. Дело Месси живее всех живых.. Хе.. ☝️🤭😂
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:00
Отпустних будет 2 милллиардов при желание кому то купить игрока.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:04
Продлит контракт с Барселоной еще не значит, что он всю карьеру проведёт в одном клубе. Я так думаю, агенты Ямаля уже начали предъявлять повышенные требования по зарплате своего клиента. Мне кажется, что Ламина лучше продать сейчас, пока он востребован. Так можно закрыть часть огромных долгов Барселоны. Иначе повторится ситуация с Месси.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:01
Не станет он вторым Месси
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:33
Главное чтобы денег хватило на продление
3x49phegrj9v
3x49phegrj9v
вчера в 11:05
Устные договоренности ни о чем, всегда можно передумать.
gddts43p49ub
gddts43p49ub
вчера в 11:04
Ямаль - это будущее Барсы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:04
В 2 раза больше это сколько ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Хочется пожелать ему играть без травм и продолжать игровой прогресс.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 